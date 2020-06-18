Общество

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
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«Нафтогаз Украины» захотел дальше судиться с «Газпромом»

Lenta.ru11:06

Нафтогаз планирует новые иски против Газпрома

Взгляд.ру09:42

«Нафтогаз» ищет поводы для подачи новых исков против «Газпрома»

Русская Планета09:24

«Нафтогаз» пока изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

ТАСС09:24

«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

RT на русском09:10
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Общество

Голикова дала прогноз по массовой вакцинации от коронавируса

По данным оперативного штаба на 18 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 7790 – до 561 091.
Rambler News Service 11:27
Происшествия

Суд арестовал внука экс-губернатора Ишаева на 12 суток

Известия 10:18
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Политика

Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.
Российская газета 08:59
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК 09:07
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Общество

Юнармия все-таки пройдет в параде Победы в Петербурге

Юнармейцы Петербурга поучаствуют в параде Победы.
Невские Новости 11:01
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости вчера в 10:47
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Политика

Собянин разъяснил поправку о президентских сроках

Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
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Общество

Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» сбил поезд

Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» Галину Дашевскую насмерть сбил поезд. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:45
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Общество

В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико

Претендента на пост президента Белоруссии, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали из-за попытки повлиять на свидетелей и скрыть улики, заявил председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.
РИА Новости 10:43
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Общество

Голикова допустила, что второй волны коронавируса может не быть

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что при соблюдении мер безопасности в России не стоит ждать второй волны коронавируса.
РИА Новости 10:57
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Политика

В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей

Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru вчера в 11:15
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Происшествия

Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
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Футбол

Стерлинг опубликовал видео в поддержку чернокожих по всему миру

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг опубликовал в своем Twitter видео в поддержку чернокожих по всему миру.
Газета.Ru 16 июня в 23:56
Происшествия

На пешеходном переходе в Петербурге машина сбила шестерых человек

Парламентская газета 07:34
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Здоровье

Добровольцам ввели вакцину от коронавируса в Сеченовском университете

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что во второй половине июня стартуют клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса.
News.ru 10:38
Политика

Кремль прокомментировал решение о разблокировке Telegram

Кремль принял к сведению решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера Telegram.
Известия 09:41
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Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

ИнфоСМИ 08:56
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Политика

Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

РБК 08:33
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Политика

Порошенко избежал ареста в суде

Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
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Общество

Семья погибшего в аварии Захарова отказалась от денег Ефремова

Родственники Сергея Захарова, погибшего в аварии по вине Михаила Ефремова, отказались от материальной помощи, предложенной актером, заявил адвокат семьи Александр Добровинский, сообщает 16 июня РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 10:56
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Футбол

Президент «Ростова» прокомментировал отказ «Сочи» от переноса матча

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал комментарий по поводу отказа «Сочи» переносить матч двадцать третьего тура Премьер-лиги.
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МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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«Спартак» усилился шведским защитником Юсе

Защитник Эмиль Юсе заключил однолетний контракт с московским «Спартаком».
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От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
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Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали

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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Елена Владимировна Зеркаль
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
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Юрий Юрьевич Витренко
Украинский экономист и финансист
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