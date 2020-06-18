Общество
RT на русском«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
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Общество
Голикова дала прогноз по массовой вакцинации от коронавируса
По данным оперативного штаба на 18 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 7790 – до 561 091.
Rambler News Service 11:27
Политика
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.
Российская газета 08:59
Общество
Юнармия все-таки пройдет в параде Победы в Петербурге
Юнармейцы Петербурга поучаствуют в параде Победы.
Невские Новости 11:01
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
РИА Новости вчера в 10:47
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
Общество
Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» сбил поезд
Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» Галину Дашевскую насмерть сбил поезд. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:45
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико
Претендента на пост президента Белоруссии, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали из-за попытки повлиять на свидетелей и скрыть улики, заявил председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.
РИА Новости 10:43
Общество
Голикова допустила, что второй волны коронавируса может не быть
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что при соблюдении мер безопасности в России не стоит ждать второй волны коронавируса.
РИА Новости 10:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Политика
В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей
Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru вчера в 11:15
Происшествия
Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Футбол
Стерлинг опубликовал видео в поддержку чернокожих по всему миру
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг опубликовал в своем Twitter видео в поддержку чернокожих по всему миру.
Газета.Ru 16 июня в 23:56
Происшествия
На пешеходном переходе в Петербурге машина сбила шестерых человек
Парламентская газета 07:34
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Здоровье
Добровольцам ввели вакцину от коронавируса в Сеченовском университете
Ранее в Минздраве РФ сообщили, что во второй половине июня стартуют клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса.
News.ru 10:38
Политика
Кремль прокомментировал решение о разблокировке Telegram
Кремль принял к сведению решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера Telegram.
Известия 09:41
Политика
Порошенко избежал ареста в суде
Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
REGNUM 10:23
Общество
Семья погибшего в аварии Захарова отказалась от денег Ефремова
Родственники Сергея Захарова, погибшего в аварии по вине Михаила Ефремова, отказались от материальной помощи, предложенной актером, заявил адвокат семьи Александр Добровинский, сообщает 16 июня РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 10:56
Футбол
Президент «Ростова» прокомментировал отказ «Сочи» от переноса матча
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал комментарий по поводу отказа «Сочи» переносить матч двадцать третьего тура Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 09:45
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Хоккей
«Спартак» усилился шведским защитником Юсе
Защитник Эмиль Юсе заключил однолетний контракт с московским «Спартаком».
Матч ТВ 10:26
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01