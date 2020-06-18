Общество
RT на русском«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
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Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Общество
Умерла младшая сестра Джона Кеннеди
В США в возрасте 92 лет умерла младшая сестра президента Джона Кеннеди Джин Кеннеди Смит.
Интерфакс 08:51
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
РБК вчера в 23:38
Политика
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.
Российская газета 08:59
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда
Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 10:35
Общество
Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
Футбол
Уткин отреагировал на отказ «Сочи» переносить матч с «Ростовом»
Комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с отказом «Сочи» от переноса матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом».
Metaratings 10:07
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть
Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
Общество
Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам
Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Газета.Ru 10:44
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК 08:09
Шоу-бизнес
Тина Канделаки жестко отреагировала на оскорбления со стороны Собчак
Телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки вновь обменялись публичными оскорблениями.
Газета.Ru 08:27
Общество
Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК 11:34
Биатлон
Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).
РИА Новости 06:17
Общество
Более 80% коек для больных коронавирусом в Свердловской области занято
Губернатор отметил, что в настоящее время в ковидных госпиталях занято 81,4% коечного фонда.
Kursk.com 08:48
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Общество
Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
Общество
Главред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими
Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:56
Общество
В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
Общество
Краснодарский край откроют для туристов 21 июня
В Краснодарском крае с 21 июня будет ослаблен режим ограничений для туристов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Коммерсантъ 16 июня в 17:24
Общество
ФСБ: сотрудников не было в Среднеуральском монастыре
Вести.Ru вчера в 11:21
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском 16 июня в 15:16
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста 07:36