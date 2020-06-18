Общество

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
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«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

Аргументы и Факты11:30

«Нафтогаз» ищет поводы для подачи новых исков против «Газпрома»

Русская Планета09:24

Нафтогаз планирует новые иски против Газпрома

Взгляд.ру09:42

«Нафтогаз» пока изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

ТАСС09:24

«Нафтогаз Украины» захотел дальше судиться с «Газпромом»

Lenta.ru11:06

«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

RT на русском09:10
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«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Общество

Умерла младшая сестра Джона Кеннеди

В США в возрасте 92 лет умерла младшая сестра президента Джона Кеннеди Джин Кеннеди Смит.
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Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

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Политика

Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.
Российская газета 08:59
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Общество

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда

Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 10:35
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Общество

Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
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Уткин отреагировал на отказ «Сочи» переносить матч с «Ростовом»

Комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с отказом «Сочи» от переноса матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом».
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Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Общество

Голикова: Второй волны коронавируса может не быть

Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
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Общество

Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам

Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Газета.Ru 10:44
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Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
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Технологии

Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
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В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина

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Тина Канделаки жестко отреагировала на оскорбления со стороны Собчак

Телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки вновь обменялись публичными оскорблениями.
Газета.Ru 08:27
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Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК 11:34
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В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

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Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

РБК 08:33
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Биатлон

Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).
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Более 80% коек для больных коронавирусом в Свердловской области занято

Губернатор отметил, что в настоящее время в ковидных госпиталях занято 81,4% коечного фонда.
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Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
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Общество

Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
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Общество

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Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
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В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19

Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
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В Краснодарском крае с 21 июня будет ослаблен режим ограничений для туристов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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ФСБ: сотрудников не было в Среднеуральском монастыре

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Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

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Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле

Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста 07:36
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Елена Владимировна Зеркаль
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
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Юрий Юрьевич Витренко
Украинский экономист и финансист
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