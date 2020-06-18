Общество
RT на русском«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
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Общество
Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК 11:34
Политика
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.
РИА Новости 12:10
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье
О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Политика
Избрание меры пресечения Порошенко отложили
Заседание Печорского райсуда Киева, на котором планировалось избрать меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, отложили до 1 июля, сообщил следственный судья Сергей Вовк.
Взгляд.ру 10:21
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили
Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за дела о так называемом убийстве в Тиргартене, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 07:39
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Здоровье
В ВОЗ рассказали о прорыве в лечении коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения от COVID-19, которые были получены в Великобритании, — это прорыв.
ГТРК Ямал вчера в 07:14
Общество
Игра Detroit: Become Human вышла в Steam
Bookmaker-ratings.ru 09:10
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Общество
В Госдуме предложили снизить транспортный налог
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
Известия 11:55
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.
ТАСС 09:04
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
Российская газета 10:12
Футбол
Баннеры в поддержку врачей появятся на матчах РПЛ
На всех стадионах, где пройдут матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), будут размещены баннеры, посвященные врачам.
Ридус 10:21
Общество
Выход Cyberpunk 2077 отложили до середины ноября
Студия CD Projekt RED снова перенесла дату релиза Cyberpunk 2077 — вместо 17 сентября игра выйдет 19 ноября.
CyberSport.ru 12:07
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа
53-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек порадовала поклонников новой фотографией, на которой она предстала полностью без макияжа и фильтров.
Экспресс газета 16 июня в 01:19
Энергетика
Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Газета.Ru 10:18
Происшествия
Планы сжечь сено и декорации на «Манежке» суд счел терактом
Что касается Толкачева, Корного и Кепти, то, как гласило обвинение, сторонники «Артподготовки» осенью 2017 года планировали поджечь декорации, оставшиеся на Манежной площади после гастрономического фестиваля «Золотая осень», а также сено.
BFM.ru 12:08
Политика
Собянин вслед за Песковым заявил об отсутствии олигархов в России
Мэр Москвы Сергей Собянин вслед за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым заявил об отсутствии олигархов в России.
Lenta.ru 09:41
Общество
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть
Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
Финансы
Рубль растёт к доллару на открытии торгов
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:06