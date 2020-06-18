Общество
Моя Москва.онлайн«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Компания «Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома», пишет ТАСС. Уточняется, что пока это находится на «стадии оценки». Об этом сообщила советник главы правления «Нафтогаза» Елена Зеркаль.
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Кино
«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке
Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских компаний.
REGNUM 06:30
Происшествия
В деле Ефремова сменится адвокат
В деле о расследовании ДТП с участием Михаила Ефремова может смениться потерпевший, сообщает «Московской комсомолец» со ссылкой на друга семьи погибшего Сергея Захарова.
Рамблер 10:48
Общество
ФСБ расстраивается
Территория бывшего детского сада пойдет под жилье Девелопер "Трансстройинвест", который, в частности, реконструировал аэропорт Внуково и построил терминал для бизнес-авиации в Пулково, получил очередной контракт от Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Коммерсантъ 18:50
Единоборства
Отец Хабиба вылечился от коронавируса
Газета.Ru 15:49
Общество
Путин призвал не превращать экономику в инструмент конфронтации
"Недопустимо превращать экономику в инструмент давления и конфронтации", - написал он в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг.
РИА Новости 16:26
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Политика
Вучич подарил Лаврову местные вина и табакерку
РИА Новости 09:55
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец 14:29
Общество
В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов
Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант 10:49
Авто
Rezvani представил тизер для «чудовищного» пикапа Hercules 6x6
Ожидается, что новый Rezvani Hercules 6x6 будет базироваться на внедорожнике Jeep Wrangler JL, как и ранее представленный Tank X, так что можно сказать, что перед нами практически тот же Wrangler, только с грузовой платформой и шестью ведущими колесами.
CarsWeek.ru вчера в 03:32
Происшествия
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета 11:52
Экономика
Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа
Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
Наука
Надежный метод квантовой коммуникации был предложен учеными
Уникальный метод квантовой коммуникации, который был предложен исследователями, связан с запутыванием фотонов.
Rusargument 16:28
Футбол
«Ахмат» отправился в Самару на матч против «Крыльев Советов»
Спорт-Экспресс 15:34
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Общество
В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Ведомости 07:41
Технологии
Microsoft готовится выпустить бюджетный Xbox Series S
Сотрудники издания WCCFtech пишут, что стоимость новой бюджетной версии Xbox Series S от Microsoft может составить всего 250 долларов.
NewInform 12:50
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК вчера в 13:17
Политика
Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержан
В результате президентские выборы в Белоруссии приобретут плебисцитарный характер ‒ за или против действующего президента Александра Лукашенко, без какой-либо альтернативы, отмечает эксперт.
Ведомости 10:57
Культура
В Витебске состоится «Славянский базар»
«Славянский базар в Витебске» в 2020 году состоится в июле. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
RuNews24.ru 00:40
Армия и оружие
Инцидент между военными США и РФ в Сирии попал на видео
Военное дело 10:38