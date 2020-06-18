Компания «Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома», пишет ТАСС. Уточняется, что пока это находится на «стадии оценки». Об этом сообщила советник главы правления «Нафтогаза» Елена Зеркаль.

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Общество ФСБ расстраивается Территория бывшего детского сада пойдет под жилье Девелопер "Трансстройинвест", который, в частности, реконструировал аэропорт Внуково и построил терминал для бизнес-авиации в Пулково, получил очередной контракт от Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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Политика Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержан В результате президентские выборы в Белоруссии приобретут плебисцитарный характер ‒ за или против действующего президента Александра Лукашенко, без какой-либо альтернативы, отмечает эксперт.