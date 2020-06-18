Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

Компания «Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома», пишет ТАСС. Уточняется, что пока это находится на «стадии оценки». Об этом сообщила советник главы правления «Нафтогаза» Елена Зеркаль.
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Елена Владимировна Зеркаль
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
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