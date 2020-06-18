Общество
Моя Москва.онлайн«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Компания «Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома», пишет ТАСС. Уточняется, что пока это находится на «стадии оценки». Об этом сообщила советник главы правления «Нафтогаза» Елена Зеркаль.
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Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Политика
Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, заявил Патрушев
Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, основанный на придании национальному суверенитету, в том числе в области культуры и духовно-нравственных устоев, статуса величайшей ценности - в отличие от установок западного неолиберализма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости вчера в 10:16
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против России
Евросоюз на год, до 23 июня 2021 года, продлил санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России.
Коммерсантъ 08:40
Гаджеты
Новые процессоры Intel содержат до 28 ядер при TDP до 250 Вт. Представлены CPU Cooper Lake класса Xeon Scalable
iXBT.com 12:27
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда
Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 10:35
Политика
Президент Польши получил официальное приглашение на встречу с Трампом
Варшава, 18 июня 2020, 11:51 — REGNUM Официальное приглашение посетить США получил польский президент Анджей Дуда.
REGNUM 04:51
Шоу-бизнес
«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини
Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой 07:33
Общество
Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
Футбол
У бывшего тренера «Барселоны» Унсуэ выявлена неизлечимая болезнь
У тренера диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), который со временем приводит к параличу.
Sport24.ru 09:23
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Кино
Кирилл Серебренников снимет мини-сериал о режиссере Андрее Тарковском
Собака.ru вчера в 10:21
Общество
Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Ереван, 18 июня 2020, 16:53 — REGNUM Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армии Роберта Кочаряна.
REGNUM 09:53
Шоу-бизнес
Костюшкин выступил с обращением после истории об изнасиловании
Московский Комсомолец 08:28
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК вчера в 02:03
Общество
Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК 11:34
Общество
Игра Detroit: Become Human вышла в Steam
Bookmaker-ratings.ru 09:10
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Энергетика
ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рост стоимости бензина Аи-95, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 12:37
Общество
Голикова назвала сроки производства вакцины от коронавируса
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о работе над вакциной от коронавируса.
News.ru 11:40
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит
Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Происшествия
Заместителя главы Ульяновска Сычева отправили в СИЗО
Сычев проведет в СИЗО не более двух суток. За этот срок для него изберут меру пресечения.
Первый ульяновский портал вчера в 04:38
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости вчера в 17:57
Происшествия
В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино
Во время раскопок в Псковской области нашли захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, сообщается на сайте российского Поискового движения.
РИА Новости 05:19
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18