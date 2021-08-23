Lenta.ru«Нафтогаз» хочет продлить контракт с «Газпромом» в качестве гарантии от войны с РоссиейГлава «Нафтогазы Украины» Юрий Витренко заявил о готовности Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранитеоя от возможной войны с Москвой, пишет РИА Новости.Lenta.ruРечь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а о том, что после 2024 года и "Газпром" может бронировать мощности для транзита газа через Украину.Вестник КавказаГазопровод проводят в Германию через морские территории России, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ по дну Балтийского моря.РБКГазопровод "Северный поток – 2" состоит из двух ниток трубопровода, общая мощность которого составляет 55 млрд куб. метров в год.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградСлово и ДелоГазета.RuИА Красная ВеснаРамблерiReactorПрофильТелеканал 360°Общественная служба новостейЭкономика сегодняKadara.ruLife.ruNewInformИзвестияВечерняя МоскваФАНПодробнее о событииГлава «Нафтогаза» Витренко: Киев хочет сохранить транзита газа для предотвращения войны с РоссиейРИА Новости21:53Глава «Нафтогаза» назвал условие «полномасштабной войны» с РоссиейЦарьград22:43«Нафтогаз» потребовал от Европы бронирования объемов газа через УкраинуМосковский Комсомолецвчера в 11:41Украинский «Нафтогаз» сообщил о готовности продлить соглашение с «Газпромом»ФАНвчера в 16:24Витренко призвал использовать «Северный поток-2» для прокачки дополнительных объемов газа в ЕСПРАЙМвчера в 13:22Глава «Нафтогаза» обвинил РФ в создании дефицита газа для запуска «Северного потока - 2»ТАССвчера в 12:12«Нафтогаз» хочет продлить контракт с «Газпромом» в качестве гарантии от войны с РоссиейLenta.ru20:17Показать ещёОценить279Поделиться