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«Нафтогаз» хочет продлить контракт с «Газпромом» в качестве гарантии от войны с Россией

Глава «Нафтогазы Украины» Юрий Витренко заявил о готовности Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранитеоя от возможной войны с Москвой, пишет РИА Новости.
Lenta.ru
Речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а о том, что после 2024 года и "Газпром" может бронировать мощности для транзита газа через Украину.
Вестник Кавказа
Газопровод проводят в Германию через морские территории России, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ по дну Балтийского моря.
РБК
Газопровод "Северный поток – 2" состоит из двух ниток трубопровода, общая мощность которого составляет 55 млрд куб. метров в год.
Smotrim.ru

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