с чего всё началось

В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в комментарии НСН заявил, что «Газпром» не будет выплачивать этот долг, поскольку не признает его.

«Нафтогаз» может отказаться от иска к «Газпрому» за компенсацию

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