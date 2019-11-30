Энергетика

Украина.руУкраина.ру«Нафтогаз» может отказаться от иска к «Газпрому» за компенсацию

В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в комментарии НСН заявил, что «Газпром» не будет выплачивать этот долг, поскольку не признает его.
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с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина
".
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