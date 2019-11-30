Энергетика
Украина.ру«Нафтогаз» может отказаться от иска к «Газпрому» за компенсацию
В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в комментарии НСН заявил, что «Газпром» не будет выплачивать этот долг, поскольку не признает его.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина".Sputnik Литва30 ноября в 02:20
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд
ТАСС29 ноября в 16:32
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Происшествия
Четверых пострадавших в аварии с автобусом вертолётом доставят в Читу
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Футбол
Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Наука
Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза
Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Политика
Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Армия и оружие
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России
Здоровье
Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ
Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Армия и оружие
Индия: Су-35 оказались хуже французских Rafale
Как отмечают СМИ, фактически, российские истребители оказались хуже французских Rafale, хотя и являются более дешёвыми, в связи с чем, от их покупки пришлось отказаться, и в ближайшем будущем приобретение этих самолётов не рассматривается.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Политика
Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
Политика
В МИД Украины напугали Володина проверкой
Заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина («Единая Россия») о притеснении малых народов на Украине представляет собой «классический набор штампов, предвзятости и манипуляций».
Игры
Xbox Game Studios планирует радовать новинками каждые три месяца
Метт Бути, глава Xbox Game Studios, рассказал о далеко идущих планах: презентовать новую игру периодичностью в три-четыре месяца.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что сделала пластику груди
Как оказалось, Семенович, действительно делала пластическую операция, но только не для увеличения груди, а для её уменьшения.
Технологии
Появилась фотография консоли PS5 для разработчиков
Пользователь под ником Alcoholikaust опубликовал в Твиттере фотографию с двумя PlayStation 5 для разработчиков.
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Футбол
Артем Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие выигрывают»
Одни лают и хрюкают, другие выигрывают.
Происшествия
По факту гибели школьников в Сураже возбудили уголовное дело
По предварительным данным, подростки провалились под неокрепший лед. По факту гибели СУСК РФ по Брянской области возбудил уголовное дело.
Политика
В Токио митингующие потребовали вернуть Южные Курилы
В Токио 1 декабря прошёл митинг за возвращение «северных территорий» государства — так в Японии называют южную часть Курильских островов.
Политика
Министр энергетики США ушел в отставку
Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше.
Экономика