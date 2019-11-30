с чего всё началось

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж в начале текущего месяца. В нем речь шла о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа.

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Футбол Гиггз запретит Бэйлу играть в гольф на Евро-2020 Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз запретит нападающему Гарету Бэйлу играть в гольф во время чемпионата Европы 2020 года, сообщает GolfMagic.

Политика Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.

Шоу-бизнес Лолита Милявская выложила видео в купальнике Лолита предстала в купальнике черного цвета и сняла себя в эффектном ракурсе сверху, что предоставило ей возможность продемонстрировать глубокую зону декольте.

Политика Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Происшествия Бастрыкин передал дело о ДТП в Забайкалье в центральный аппарат СК Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 19 человек.

Политика Песков прокомментировал высказывания Володина о рисках распада Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее после попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека («Единая Россия») на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин указал украинским властям на недопустимость нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп.

Технологии Работающую PlayStation 5 показали на фото В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.

Общество Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам Три сильнодействующих препарата вошли в список запрещенных в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Экономика Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.