Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАССвчера в 11:24
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Теннис
Клейстерс возвращается в теннис после 7-летней паузы
LiveResult.Ru 14:43
Хоккей
«Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем»
Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.
Первый областной 09:12
Политика
Захарова ответила на вопрос Цимбалюка
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, заявила, что в Русской православной церкви молятся за мир на Украине.
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Общество
Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы
Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.
Российская газета 07:33
Политика
Дочь Цемаха опровергла отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Политика
«Голос» протестует против отсрочки растаможки «евроблях»
Депутат Верховной Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что отсрочка штрафов за нерастаможенные машины с европейскими номерами показывает гражданам, что закон можно нарушать.
Украина.ру 06:59
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Политика
Комитет Конгресса одобрил резолюцию, направленную на импичмент Трампа
Юридический комитет палаты представителей США проголосовал за резолюцию о проведение расследования для возможного объявления импичмента президенту Дональду Трампу.
Gazeta.SPb 15:03
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 00:53
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Политика
США восстановили военную помощь Украине
Представитель американской администрации заявил, что США восстановили всю военную помощь Украине.
Газета.Ru 14:45
Религия
Патриарх Кирилл сменил своего пресс-секретаря
Священник Александр Волков освобожден от должности пресс-секретаря патриарха Кирилла, временно исполняющим обязанности руководителя патриаршей пресс-службы назначен Владимир Легойда, сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
РИА Новости 10:25
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика
Путин пообещал приехать в Израиль
Газета.Ru 12:54
Футбол
Игнатьев удален в матче молодежной сборной России против Болгарии
Нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев удален на 87-й минуте гостевого матча отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии.
Спорт-Экспресс 10 сентября в 15:15
Наука
Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень
Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
Индикатор 08:43
Единоборства
Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье
Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.
Lenta.ru 11:03
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Единоборства
Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа
Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.
Gazeta.SPb 14:36
Армия и оружие
Украинские силовики устроили массовую драку в Донбассе
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что пять украинских силовиков получили тяжкие телесные повреждения.
Московский Комсомолец 12:12
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19