Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

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