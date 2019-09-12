Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Читать в источнике
Комментировать354
с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАССвчера в 11:24

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАССвчера в 11:24

Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

RT на русском12:05

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

Lenta.ruвчера в 12:59

«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

РБКвчера в 15:26

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Газета.Ru01:17

Позицию «Нафтогаза» по «Газпрому» назвали «банальным шантажом»

Народные новости10:36

Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

Взгляд.рувчера в 11:35
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
Теннис

Клейстерс возвращается в теннис после 7-летней паузы

LiveResult.Ru 14:43
Хоккей

«Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем»

Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.
Первый областной 09:12
Политика

Захарова ответила на вопрос Цимбалюка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, заявила, что в Русской православной церкви молятся за мир на Украине.
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес

Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак

Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Общество

Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы

Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.
Российская газета 07:33
Политика

Дочь Цемаха опровергла отъезд отца в ДНР

Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Политика

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Политика

«Голос» протестует против отсрочки растаможки «евроблях»

Депутат Верховной Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что отсрочка штрафов за нерастаможенные машины с европейскими номерами показывает гражданам, что закон можно нарушать.
Украина.ру 06:59
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Политика

Комитет Конгресса одобрил резолюцию, направленную на импичмент Трампа

Юридический комитет палаты представителей США проголосовал за резолюцию о проведение расследования для возможного объявления импичмента президенту Дональду Трампу.
Gazeta.SPb 15:03
Космос

На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода

Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 00:53
Происшествия

Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА

Чемпионат 05:53
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Политика

США восстановили военную помощь Украине

Представитель американской администрации заявил, что США восстановили всю военную помощь Украине.
Газета.Ru 14:45
Религия

Патриарх Кирилл сменил своего пресс-секретаря

Священник Александр Волков освобожден от должности пресс-секретаря патриарха Кирилла, временно исполняющим обязанности руководителя патриаршей пресс-службы назначен Владимир Легойда, сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
РИА Новости 10:25
Политика

Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика

Путин пообещал приехать в Израиль

Газета.Ru 12:54
Футбол

Игнатьев удален в матче молодежной сборной России против Болгарии

Нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев удален на 87-й минуте гостевого матча отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии.
Спорт-Экспресс 10 сентября в 15:15
Наука

Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень

Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
Индикатор 08:43
Единоборства

Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье

Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.
Lenta.ru 11:03
Происшествия

Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов

Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Единоборства

Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа

Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.
Gazeta.SPb 14:36
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Армия и оружие

Украинские силовики устроили массовую драку в Донбассе

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что пять украинских силовиков получили тяжкие телесные повреждения.
Московский Комсомолец 12:12
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Общество

Губернатор Смоленской области продаст резиденцию ради помощи больницам

РБК 10:42
Происшествия

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

РИА Новости 07:53
Армия и оружие

Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе

Газета.Ru 09:37
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное