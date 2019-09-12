Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАСС11 сентября в 11:24

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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАСС11 сентября в 11:24

Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

RT на русскомвчера в 12:05

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

Lenta.ru11 сентября в 12:59

«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

РБК11 сентября в 15:26

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Газета.Ruвчера в 01:17

Позицию «Нафтогаза» по «Газпрому» назвали «банальным шантажом»

Народные новостивчера в 10:36

Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

Взгляд.ру11 сентября в 11:35
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Общество

Налоговая служба заблокировала счета Киркорова

Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны.
Lenta.ru 02:49
Политика

Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского

Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Происшествия

Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

РИА Новости вчера в 09:01
Космос

Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС

Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 18:02
Экономика

Установлен минимальный размер зарплаты в России на 2020 год

Около 12 тыс. 130 рублей составит минимальный размер зарплаты в России в 2020 году, передает "Газета.ru".
Тюменская линия вчера в 03:30
Общество

Медведев предложил ввести более гибкий график рабочего времени

Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на необходимость введения более гибких форм рабочего времени.
Наша версия 11 сентября в 08:06
Финансы

Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды

В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
Карелинформ вчера в 15:00
Политика

Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников

Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Футбол

Дуглас Сантос: «Дзюба постоянно что-то говорит. Шутки его не понимаю»

Бомбардир.ру 02:14
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Общество

ФСБ и Роскомнадзор заблокируют два почтовых сервиса

Роскомнадзор и ФСБ намерены добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями.
Российская газета 02:42
Армия и оружие

Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе

В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.
Газета.Ru вчера в 23:58
Авто

Новый Land Rover Defender полностью рассекречен

Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10 сентября в 10:15
Происшествия

Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье

Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Экономика

Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту

Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС.
ТАСС 03:13
Политика

Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы.
Газета.Ru вчера в 23:46
Экономика

В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО

Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 22:35
Армия и оружие

Лавров заявил о завершении войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
RT на русском вчера в 19:20
Наука

В Гарвардском университете наградили лауреатов Шнобелевской премии

Коммерсантъ 01:56
Экономика

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 11 сентября в 05:57
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова полностью разделась ради фотосессии

Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором полностью обнаженной сидит на лошади.
StarHit.ru вчера в 17:00
Авто

В России вдвое снизили пошлины на легковые автомобили

Деловое.ТВ вчера в 08:05
Экономика

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика

Экс-депутат Рады рассказал об ожидающем Украину газовом коллапсе

По словам Журавко, «далеко не последний человек» в компании рассказал ему, что реверс газа существует только на бумаге, и без транзита российского газа в Европу «Нафтогазу» грозит «полный конец».
Известия 02:43
Технологии

Россиян предупредили о сложностях с доступом к сайтам

В ближайшее время миллионы россиян испытают серьезные сложности с доступом в интернет, предупредили эксперты.
Пятый канал 00:49
Общество

Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета

"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 04:55
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