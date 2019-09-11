Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев рассматривает возможность потребовать от Москвы компенсации, в случае если с «Газпромом» не удастся договориться о транзите газа.

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

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