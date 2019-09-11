Энергетика

Newvz.ruNewvz.ru«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев рассматривает возможность потребовать от Москвы компенсации, в случае если с «Газпромом» не удастся договориться о транзите газа.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

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ТАСС11 сентября в 11:24

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RT на русскомвчера в 12:05

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

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Газета.Ruвчера в 01:17

«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

РБК11 сентября в 15:26

Позицию «Нафтогаза» по «Газпрому» назвали «банальным шантажом»

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Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

Взгляд.ру11 сентября в 11:35
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
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К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
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Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян

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Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии

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Политика

Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа

Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
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Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Авто

Новый Land Rover Defender полностью рассекречен

Оригинальный Defender, конструкция которого уходила корнями в сороковые годы прошлого века, сняли с производства три года назад.
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Общество

Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье

Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
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Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети

Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
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Экономика

В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат

Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3-4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Общество

ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.
Ведомости 01:36
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Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье

Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
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Фестиваль Русского географического общества пройдет в «Зарядье»

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Общество

Меган Маркл представила коллекцию одежды

Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
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ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Экономика

Зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.
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Политика

Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии

РИА Новости вчера в 22:00
Общество

Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты

Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Армия и оружие

Лавров: Война в Сирии действительно закончилась

Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, война там действительно закончилась.
Российская газета вчера в 21:48
Армия и оружие

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Энергетика

«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России

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Конец света 14 сентября. Что угрожает миру в этот раз?

Мир ждет очередной конец света, 14 сентября парад планет якобы откроет портал в ад и существа из него истребят все живое, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на dailyhoro.ru.
Радио Sputnik 11 сентября в 08:39
Политика

Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты

Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
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Политика

Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний

Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
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СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

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Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в России на PlayStation 4

Релиз игры запланирован на 25 октября 2019 года. Она выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 06:05
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