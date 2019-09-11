Энергетика
Newvz.ru«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев рассматривает возможность потребовать от Москвы компенсации, в случае если с «Газпромом» не удастся договориться о транзите газа.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАСС11 сентября в 11:24
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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией
ТАСС11 сентября в 11:24
Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
RT на русскомвчера в 12:05
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Вера Брежнева порадовала поклонников зажигательным танцем
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Новая европейская версия 500X оснащена спортивной подвеской, которая уменьшает высоту автомобиля на 13 мм и может быть оснащена всесезонными шинами размерностью 225/40, установленными на 19-дюймовые легкосплавные диски, которые доступны в качестве опции.
SpeedMe 02:24
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К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
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Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
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REGNUM 06:20
Политика
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REGNUM 04:26
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
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Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Оригинальный Defender, конструкция которого уходила корнями в сороковые годы прошлого века, сняли с производства три года назад.
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Общество
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Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Кино
Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети
Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
Народные новости 01:28
Экономика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3-4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Общество
ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.
Ведомости 01:36
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Культура
Фестиваль Русского географического общества пройдет в «Зарядье»
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Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
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ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
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Зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.
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Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
РИА Новости вчера в 22:00
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Армия и оружие
Лавров: Война в Сирии действительно закончилась
Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, война там действительно закончилась.
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Армия и оружие
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Энергетика
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Конец света 14 сентября. Что угрожает миру в этот раз?
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Радио Sputnik 11 сентября в 08:39
Политика
Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты
Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
ТАСС 03:57
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском вчера в 10:38
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
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Газета.Ru 02:46
Недвижимость
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Игры
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Релиз игры запланирован на 25 октября 2019 года. Она выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 06:05