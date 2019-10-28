Политика

News.ruNews.ru«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
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В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»

ТАСС15:51

«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»

Московский Комсомолец16:15

«Нафтогаз» работает над новым иском против «Газпрома»

РЕН ТВ16:26

«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»

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В «Нафтогазе» подготовили новый иск к «Газпрому»

Газета.Ru17:32

«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»

News.ru18:34
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Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку

Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
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В Днепропетровске в промзоне на левом берегу 28 октября около 22.00 (23.00 мск) произошел сильный взрыв.
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Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность

Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
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Депутаты от «Слуги народа» в Раде решили впредь не выступать на российском ТВ

Депутаты Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" решили впредь не участвовать в российских телепередачах после скандала, вызванного появлением в эфире Первого канала их однопартийца Евгения Шевченко.
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Собака, раненая при ликвидации аль-Багдади, идет на поправку

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В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru 11:29
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Apple представила новые наушники AirPods Pro

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Политика

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Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Политика

В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа

Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
RT на русском 11:55
Общество

Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах

О поручении премьера проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и пластиковой тары сообщалось в мае этого года.
РБК 13:11
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Мусаев: Мамаев сказал, что у него нет обиды на «Краснодар»

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Малкин подтвердил наличие гражданства США

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 13:19
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Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
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Происшествия

Двух пассажиров оштрафовали за непристойное поведение в самолете

РБК 07:47
Общество

Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Кино

Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»

Актуальные Новости 04:51
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Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии

Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.
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Происшествия

Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»

Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Эхо Москвы 15:30
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК 17:00
Общество

Адвокат уральского политолога сообщил о деле из-за поста в Telegram

Правоохранительные органы возбудили административное дело о неуважении к власти против политолога Федора Крашенинникова за пост в Telegram-канале.
РБК 16:36
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Лолита потребовала признать свой брак фиктивным

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Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
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Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж

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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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«Малефисента» остается лидером российского проката

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» сумел собрать 443,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, что позволило киноленте сохранить за собой лидерство в российском прокате.
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Лаврентьев осудил планы США оставить войска на северо-востоке Сирии

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал планы США оставить силы на северо-востоке Сирии для защиты нефтяных месторождений.
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Астрофизик Владимир Сурдин расскажет, какие существуют физические различия между объектами разного типа — звездами, планетами, спутниками, астероидами, кометами — и какие методы используются для дистанционного и прямого исследования объектов Солнечной системы.
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Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
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На смену SMS придут RCS-сообщения

В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
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Наталья Михайловна Витренко
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. По убеждениям сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Белоруссией.
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