Политика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»

«Нафтогаз» приступил к подготовке нового иска к «Газпрому». Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»

ТАССвчера в 15:51

В «Нафтогазе» заявили о подготовке нового иска к «Газпрому»

RT на русскомвчера в 17:08

«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»

Московский Комсомолецвчера в 16:15

«Нафтогаз» работает над новым иском против «Газпрома»

РЕН ТВвчера в 16:26

«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»

Известиявчера в 18:10

В «Нафтогазе» подготовили новый иск к «Газпрому»

Газета.Ruвчера в 17:32

В «Нафтогазе» работают над новым иском к «Газпрому»

Комсомольская правдавчера в 19:36
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Общество

В Японии тайфун «Хагибис» разрушил дома порядка 4,5 тысяч человек

Ореанда-Новости 27 октября в 03:39
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
RuNews24.ru 26 октября в 14:11
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Экономика

Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
РБК 00:01
Происшествия

Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать

В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM 27 октября в 23:59
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё

Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 вчера в 04:53
Происшествия

СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе

Уголовное дело возбуждено в Башкирии после пропажи мужчины с двумя маленькими детьми, о которой в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Российская газета 00:30
Армия и оружие

Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии

Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
RT на русском вчера в 18:02
Армия и оружие

Тело аль-Багдади сбросили в море

Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
REGNUM вчера в 17:04
Армия и оружие

Аваков выразил поддержку батальону «Азов»

Газета.Ru вчера в 17:58
Политика

Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двухниточного газопровода по дну Чёрного моря.
Парламентская газета 27 октября в 08:03
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 27 октября в 05:37
Футбол

Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»

Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Sportbox.RU вчера в 17:30
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Гаджеты

Xiaomi готовит новое поколение «умных» телевизоров Mi TV

Astera вчера в 17:11
Наука

Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью

Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
Вести.Наука вчера в 05:27
Кино

Создатели сериала «Игра престолов» признали свои ошибки

После финального сезона сериала, который вызвал критику со стороны многих фанатов, Бениофф и Уайсс несколько месяцев хранили молчание.
Эхо Москвы вчера в 23:34
Путешествия

Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники

Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.
RT на русском вчера в 21:17
Политика

В США вновь предложили ввести санкции против «Северного потока-2»

Американские конгрессмены вновь выдвинули инициативу ввести санкции против трубоукладочных судов и иностранных субъектов, которые играют роль в строительстве "Северного потока-2".
РЕН ТВ 00:35
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru вчера в 04:15
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Политика

Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины

Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День вчера в 12:42
Спорт

Две российские легкоатлетки дисквалифицированы после перепроверки проб

РЕН ТВ вчера в 07:24
Происшествия

Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

Известия вчера в 03:44
Хоккей

Малкин подтвердил наличие гражданства США

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество

«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя

Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
ТАСС вчера в 19:56
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