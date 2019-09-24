Энергетика
REGNUM«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии
Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» впервые начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии. Данное заявление опубликовано на сайте корпорации 24 сентября. В сообщении говорится, что топливо приобретается для перепродажи на украинском рынке.
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Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Политика
В дипмиссии США отреагировали на ситуацию с визами делегации России
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с невыдачей США виз нескольким членам делегации России на ГА ООН.
RT на русском 07:03
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков
Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Футбол
Стогниенко: Для меня загадка, как работает стриминг на «Okko Спорт»
Шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко рассказал о перебоях в трансляциях, которые прошли на выходных.
Нева Спорт 09:34
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Общество
Ректор УрГЭУ объяснил, зачем вуз мониторит соцсети студентов
Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин после публикации в СМИ информации об угрозе отчисления учащегося вуза объяснил, что вуз мониторит соцсети для безопасности самих студентов.
РИА Новости 08:56
Политика
Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны.
РИА Новости 10:30
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Политика
Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета
Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
Вести.Ru 08:22
Политика
Спикер Мосгордумы раскрыл размер зарплат депутатов
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что зарплата у депутата столичного парламента составляет примерно 200 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 04:56
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Происшествия
Следственный комитет установил детали убийства Михаила Круга
Экономика сегодня вчера в 04:52
Общество
Госдума приняла закон об усилении ответственности для браконьеров
Ответственность за незаконную добычу краснокнижных животных будет усилена - соответствующие поправки в 258-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации приняла о окончательном, третьем чтении Госдума на пленарном заседании во вторник.
Российская газета 06:44
Происшествия
Россияне отсудили миллион за забытые в теле новорожденной салфетки
В Чите медсестра Забайкальского краевого перинатального центра забыла салфетки во влагалище новорожденной девочки, о чем стало известно лишь спустя три месяца после выписки.
Lenta.ru 08:59
Происшествия
Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника
В Кировской области подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
Взгляд.ру 07:05
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей
Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180 процентов поверхности устройства.
РИА Новости 09:21
Общество
«Точки роста» открылись в 27 сельских школах Кабардино-Балкарии
Центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" открылись в 27 сельских школах Кабардино-Балкарии (КБР) во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства просвещения, науки и по делам молодежи региона.
ТАСС 10:22
ЖКХ
Завтра в Саратове начнется отопительный сезон
Завтра в Саратове начнется отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал исполняющий полномочия мэра города Максим Сиденко.
FreeNews-Volga 10:24
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty 02:28
Футбол
Дзагоев выздоровел и полетел с ЦСКА на матч с «Аланией»
Российский полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев отправился с командой на матч с владикавказской «Аланией» в 1/16 финала Кубка России.
Нева Спорт 09:53
Экономика
Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 09:10
Шоу-бизнес
Петросян заявил, что не может попасть в свой дом
РИА Новости вчера в 06:13
Политика
«Честь имею»: глава Нацполиции Украины подал в отставку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подает в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru 10:11
Финансы
Курс евро опустился до 70 рублей
В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС 03:04
Культура
Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи
Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
Телепрограмма вчера в 06:16
Общество
Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
RT на русском 06:43