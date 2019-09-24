Энергетика
REGNUM«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии
Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» впервые начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии. Данное заявление опубликовано на сайте корпорации 24 сентября. В сообщении говорится, что топливо приобретается для перепродажи на украинском рынке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:24, Вашингтон
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Космос
Если путешествовать через черную дыру, куда приведет дорога
ГЛАС.RU 21 сентября в 14:23
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Политика
Украина назвала главную ошибку Зеленского в отношениях с Россией
Владимир Зеленский назначил на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко. Человека, с которым не будет говорить Москва.
vtomske.ru 05:18
Футбол
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".
Газета.Ru 17:43
Кино
Джеффри Райту предложена роль комиссара Гордона в «Бэтмене»
Популярный голливудский актер Джеффри Райт может сыграть одну из ключевых ролей в новом сольном фильме, посвященном Бэтмену.
Kinonews.ru 02:46
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Политика
«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам
Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
РБК 18:04
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Космос
Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»
РЕН ТВ вчера в 05:53
Космос
Ракету «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском
Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", установленную на "Гагаринском старте" космодрома Байконур, по традиции освятили перед предстоящим пуском, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:26
Политика
Трамп поставил ультиматум Европе из-за помощи Украине
Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, сообщив о своем решении блокировать выделение помощи Украине.
Южный Федеральный 12:27
Гаджеты
Очередная революция AMD. Следующее поколение CPU Epyc может получить способность выполнять до четырёх потоков на ядро
Из названия ясно, что речь идёт о способности процессора выполнять до четырёх потоков вычислений на каждом ядре против двух в Hyper-Threading и нынешней версии SMT.
iXBT.com 13:08
Происшествия
Тигр убил охотника в тайге в Хабаровском крае
Тигр напал на охотников в тайге в Хабаровском крае, один человек погиб, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов региона.
ТАСС 00:44
Общество
Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября
С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
Здоровье
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.
Известия 03:34
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Армия и оружие
В России создают истребители шестого поколения
Российские специалисты ведут работу над созданием истребителей шестого поколения – об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал гендиректор ГосНИИАС Сергей Хохлов.
Капитал страны вчера в 03:18
Общество
Авторы Batman: Arkham Origins продолжают тизерить нового «Бэтмена»
WB Montreal, создатели Batman: Arkham Origins, начали всерьёз тизерить новую часть «Бэтмена» после вчерашнего намёка с поздравлениями величайшего детектива.
Игромания.ру вчера в 13:27
Политика
Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Происшествия
Расстрелявшего коллег московского полицейского проверят на вменяемость
18 сентября двое сотрудников собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции "Рязанский проспект" задержали по подозрению в получении взятки прапорщика патрульно-постовой службы 34-летнего Смирнова.
Интерфакс 03:43