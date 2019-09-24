Энергетика
REGNUM«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии
Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» впервые начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии. Данное заявление опубликовано на сайте корпорации 24 сентября. В сообщении говорится, что топливо приобретается для перепродажи на украинском рынке.
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Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Коммерсантъ 14:14
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил опубликовать полную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия 14:26
Автоспорт
Два Шумахера выступят на гонках в Сочи
Кубань 24 11:17
Политика
Постпредство при ООН отреагировало на невыдачу виз США делегации РФ
Ранее российские делегаты не смогли полететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Первый заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский с критикой высказался по поводу ситуации с невыдачей американских виз членам российской делегации.
Аргументы и Факты 15:00
Армия и оружие
Видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч» опубликовали в Сети
Первый запуск крылатой ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля (МРК) "Смерч" в Японском море показало российское оборонное ведомство.
Народные новости 11:47
Политика
Песков разъяснил слова Путина о месте либерализма в мире
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил смысл слов главы государства Владимира Путина о месте либерализма в мире.
Газета.Ru 13:23
Авто
Nissan представила обновленный внедорожник Patrol
Японская компания Nissan представила обновленный Nissan Patrol.
Автоновости дня 07:52
Киберспорт
Solo опубликовал фотографию с Иваном Ургантом
Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин выложил фотографию с Иваном Ургантом в Instagram.
CyberSport.ru 09:39
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Энергетика
Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК 14:26
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Политика
WP: Демократы создадут специальный комитет для импичмента Трампа
Как сообщает газета, Пелоси и высокопоставленные демократы «в частном порядке обсуждают вопрос о создании отдельного комитета для проведения возможного импичмента президента Трампа».
RT на русском 15:02
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Футбол
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна 06:30
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»
«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов.
Коммерсантъ 13:03
Экономика
Путин поручил выдавать ипотеку под 2%
Предполагается, что ставка будет снижена и по кредитам на строительство домов на земельных участках, полученных по программе "Дальневосточный гектар".
ТВ Центр вчера в 04:38
Авто
Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто
Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 вчера в 08:42
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Экономика
Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»
Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Гаджеты
Появились официальные изображения Samsung Galaxy A70s
Фотографии еще неанонсированного Samsung Galaxy A70s уже появились на просторах базы китайского регулятора TENAA, а это означает, что устройство готово к релизу.
Live24 вчера в 03:38
Политика
Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН
Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
РИА Новости 15:05