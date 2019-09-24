Энергетика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии

Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» впервые начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии. Данное заявление опубликовано на сайте корпорации 24 сентября. В сообщении говорится, что топливо приобретается для перепродажи на украинском рынке.
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