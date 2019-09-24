Энергетика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии

Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» впервые начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии. Данное заявление опубликовано на сайте корпорации 24 сентября. В сообщении говорится, что топливо приобретается для перепродажи на украинском рынке.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Украина закупила нефтепродукты у Белоруссии

Lenta.ru14:15

Украина начала импорт белорусского дизеля для покрытия дефицита на рынке

ТАСС08:10

«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии

REGNUM08:54

Украина начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии

Росбалт08:25

Украина начала импорт нефтепродуктов из Белоруссии

RT на русском09:20

«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии

Rambler News Service08:04

Украина начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии

Взгляд.ру07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Футбол

Санчо, Де Лигт и Лунин вошли в список кандидатов на награду Golden Boy

Напомним, в прошлом году обладателем награды стал защитник Маттейс де Лигт.
Sports.ru 15:10
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Политика

Трамп разрешил опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил опубликовать полную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия 14:26
Культура

В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»

В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 11:26
Политика

Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН

Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
РИА Новости 15:05
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Энергетика

Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Шоу-бизнес

Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр 01:28
Кино

В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»

Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 13:48
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Общество

1 октября бюджетникам повысят зарплату

В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Футбол

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Коммерсантъ 14:14
Политика

Зеленский встретился с генсеком НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
RT на русском 12:05
Политика

Постпредство при ООН отреагировало на невыдачу виз США делегации РФ

Ранее российские делегаты не смогли полететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Первый заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский с критикой высказался по поводу ситуации с невыдачей американских виз членам российской делегации.
Аргументы и Факты 15:00
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Кино

«Игра престолов» завоевала «Эмми» как лучший драматический сериал

Лучшим драматическим сериалом по версии премии «Эмми» стала «Игра престолов».
Росбалт 22 сентября в 23:59
Политика

Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба

Вяленая, сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья.
ТК Звезда 02:59
Хоккей

«Витязь» обыграл «Автомобилист», победа стала восьмой подряд

В Подольске местный «Витязь» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ.
Чемпионат 14:54
Гаджеты

40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11

Xiaomi опубликовала список из 40 смартфонов, которые получат новую операционную систему.
Дни24 05:26
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе

После ухода политолога из студии, ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G

iXBT.com 02:39
Футбол

Месси стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019.
Metaratings вчера в 16:03
Общество

«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок

Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Общество

МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета 14:50
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru 12:46
Энергетика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное