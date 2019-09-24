Энергетика
REGNUM«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии
Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» впервые начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии. Данное заявление опубликовано на сайте корпорации 24 сентября. В сообщении говорится, что топливо приобретается для перепродажи на украинском рынке.
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Футбол
Санчо, Де Лигт и Лунин вошли в список кандидатов на награду Golden Boy
Напомним, в прошлом году обладателем награды стал защитник Маттейс де Лигт.
Sports.ru 15:10
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил опубликовать полную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия 14:26
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 11:26
Политика
Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН
Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
РИА Новости 15:05
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр 01:28
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 13:48
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Коммерсантъ 14:14
Политика
Зеленский встретился с генсеком НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
RT на русском 12:05
Политика
Постпредство при ООН отреагировало на невыдачу виз США делегации РФ
Ранее российские делегаты не смогли полететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Первый заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский с критикой высказался по поводу ситуации с невыдачей американских виз членам российской делегации.
Аргументы и Факты 15:00
Кино
«Игра престолов» завоевала «Эмми» как лучший драматический сериал
Лучшим драматическим сериалом по версии премии «Эмми» стала «Игра престолов».
Росбалт 22 сентября в 23:59
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба
Вяленая, сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья.
ТК Звезда 02:59
Хоккей
«Витязь» обыграл «Автомобилист», победа стала восьмой подряд
В Подольске местный «Витязь» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ.
Чемпионат 14:54
Гаджеты
40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11
Xiaomi опубликовала список из 40 смартфонов, которые получат новую операционную систему.
Дни24 05:26
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе
После ухода политолога из студии, ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Футбол
Месси стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019.
Metaratings вчера в 16:03
Общество
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Общество
МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений
578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета 14:50
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru 12:46
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44