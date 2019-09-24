Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВ«Нафтогаз» начал закупать нефтепродукты у Белоруссии

Украинская компания "Нафтогаз" начала закупку нефтепродуктов у Белоруссии . Как стало известно, украинские нефтяники собираются активно развивать направление трейдинга. Представители "Нафтогаза" сообщили в своем Twitter, что закупили партию нефтепродуктов для продажи на внутреннем рынке.
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