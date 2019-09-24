Энергетика
Деловое.ТВ«Нафтогаз» начал закупать нефтепродукты у Белоруссии
Украинская компания "Нафтогаз" начала закупку нефтепродуктов у Белоруссии . Как стало известно, украинские нефтяники собираются активно развивать направление трейдинга. Представители "Нафтогаза" сообщили в своем Twitter, что закупили партию нефтепродуктов для продажи на внутреннем рынке.
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Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
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Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы ФРГ
Германия выдала визы гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получивших российские паспорта.
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Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
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В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт
Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
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Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
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США не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН
Посольство США не выдало визы участникам официальной российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблее ООН.
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Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
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Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
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Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.
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Минфин предложил сахалинским депутатам увеличить бюджет на 5,7 млрд рублей
Дефицит бюджета остается неизменным и составит 8,7 млрд рублей, но в процентном выражении снизится на 0,2%. На плановый период 2020 и 2021 годов доходы и расходы увеличены на 219,8 млн рублей и 271,3 млн соответственно за счет средств федерального бюджета.
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Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
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Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна 06:30
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«Ъ» узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам
Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.
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