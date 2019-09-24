Украинская компания "Нафтогаз" начала закупку нефтепродуктов у Белоруссии . Как стало известно, украинские нефтяники собираются активно развивать направление трейдинга. Представители "Нафтогаза" сообщили в своем Twitter, что закупили партию нефтепродуктов для продажи на внутреннем рынке.

Путешествия Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.

Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

Политика Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы ФРГ Германия выдала визы гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получивших российские паспорта.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Игры В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.

Технологии Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Политика США не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН Посольство США не выдало визы участникам официальной российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблее ООН.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Политика Грета Тунберг ответила Трампу, изменив описание профиля в Twitter Активистка из Швеции Грета Тунберг во вторник косвенно ответила прокомментировавшему ее эмоциональное выступление 23 сентября в ООН по теме защиты окружающей среды президенту США Дональду Трампу, изменив описание в шапке своего профиля в Twitter на цитату американского лидера.

Общество Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.

Здоровье Названы пять смертельных болезней страшнее рака Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.

Экономика Минфин предложил сахалинским депутатам увеличить бюджет на 5,7 млрд рублей Дефицит бюджета остается неизменным и составит 8,7 млрд рублей, но в процентном выражении снизится на 0,2%. На плановый период 2020 и 2021 годов доходы и расходы увеличены на 219,8 млн рублей и 271,3 млн соответственно за счет средств федерального бюджета.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Политика Зеленский и Меркель провели встречу на полях ГА ООН Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.

Футбол Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022 Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.