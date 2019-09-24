Энергетика
Деловое.ТВ«Нафтогаз» начал закупать нефтепродукты у Белоруссии
Украинская компания "Нафтогаз" начала закупку нефтепродуктов у Белоруссии . Как стало известно, украинские нефтяники собираются активно развивать направление трейдинга. Представители "Нафтогаза" сообщили в своем Twitter, что закупили партию нефтепродуктов для продажи на внутреннем рынке.
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Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
NewInform вчера в 13:28
Политика
Абэ заявил о необходимости реформировать СБ ООН
Совет Безопасности ООН пора реформировать, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.
REGNUM вчера в 22:16
Политика
В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой
Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.
WomanHit.ru вчера в 03:21
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве автобуса с полицейскими в Турции
В области Адана на юге Турции взорвалась самодельная бомба на пути следования полицейского автобуса со спецназом, сообщает газета Haberturk.
РБК 01:53
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН
США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 21:38
Политика
Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ
Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.
Газета.Ru вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала заявление
Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.
Мосмонитор 00:18
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou
Росбалт 22 сентября в 23:14
Происшествия
Остон Мэттьюс обвиняется в хулиганстве
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс столкнулся с обвинениями в хулиганстве в Скоттсдейле, штат Аризона.
Спорт-Экспресс вчера в 19:37
Футбол
Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021
Piter.tv вчера в 13:51
Происшествия
Экипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель
РИА Новости вчера в 03:36
Футбол
До 16 и дальше: клубы РПЛ вступают в борьбу за Кубок России
Турнир дошел уже до 1/16 финала, и на этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ.
Известия вчера в 17:00
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на премию «Оскар»
REGNUM 00:47
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Здоровье
В Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться в осенний период
Какие продукты нужно употреблять в пищу для поддержания иммунитета осенью, назвал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в интервью RT.
REGNUM 01:25
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет и предательстве матери
Голливудская актриса Деми Мур представила автобиографическую книгу, в которой рассказала, как была изнасилована в пятнадцатилетнем возрасте.
iReactor вчера в 22:59
Общество
В сельских школах Тульской области созданы «Точки роста»
В Тульской области центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открылись в 34 сельских школах во всех муниципальных образованиях.
Известия вчера в 11:03
Происшествия
Житель Башкирии дважды изнасиловал в машине 17-летнюю племянницу
ГТРК Башкортостан вчера в 10:04
Политика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК вчера в 15:42
Культура
Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы вчера в 16:03
Политика
Хиллари Клинтон поддержала процедуру импичмента Дональда Трампа
Демократы объявили о начале импичмента Трампа из-за звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Говорит Москва 01:44
Политика
Зеленский в ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что его страна лишилась более 15% ВВП после воссоединения Крыма с Россией, а также из-за конфликта в Донбассе.
ТАСС вчера в 20:28
Экономика
Отстающим регионам выделили дополнительное финансирование
Регионы с невысокими социально-экономическими показателями, получат дополнительное финансирование сверх предусмотренного нацпроектами, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Взгляд.ру 01:41