Энергетика
Деловое.ТВ«Нафтогаз» начал закупать нефтепродукты у Белоруссии
Украинская компания "Нафтогаз" начала закупку нефтепродуктов у Белоруссии . Как стало известно, украинские нефтяники собираются активно развивать направление трейдинга. Представители "Нафтогаза" сообщили в своем Twitter, что закупили партию нефтепродуктов для продажи на внутреннем рынке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Происшествия
В Тюменской области завели дело о похищении ребенка
Следствие в Тюменской области возбудило уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать няня, сообщает в среду СУ СК РФ по Тюменской области.
РИА Новости 05:03
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Происшествия
Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Футбол
Сборную России могут не допустить на чемпионат мира 2022 года
По данным издания Newsweek, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, то национальная сборная по футболу не сможет попасть на чемпионат мира 2022 года, который будет проходить в Катаре.
Петербургский дневник вчера в 04:02
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Происшествия
В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер
В порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Об этом сообщила местная полиция.
RT на русском 05:30
Происшествия
Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом
Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Политика
Лавров поблагодарил США за выдачу визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отреагировала на слухи о возможном разводе с мужем
«ИА Ореанда-Новости» Доказательством разрыва отношений между актрисой и шоуменом, по мнению пользователей социальной сети, служит тот факт, что Кристина уже дважды была за границей без мужа.
Ореанда-Новости 05:59
Кино
Фильм про воображаемого Гитлера не выйдет в России
Говорит Москва 05:59
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес
Наргиз доказала Максиму Фадееву его неправоту
7Дней.ру вчера в 09:00
Хоккей
ХК «Авангард» запустил сайт новой «Арены-Омск»
АиФ Омск 05:03
Здоровье
Минздрав: «Зарплата медработников в Сатке соответствует нагрузке»
«При разборе обеих ситуаций вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Челябинск Сегодня 23 сентября в 22:53
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Экономика
Польская и немецкая «дочки» Thomas Cook объявили о банкротстве
Польская туристическая компания Neckermann Polska, входящая в британскую туристическую группу Thomas Cook объявила о банкротстве.
ТАСС 04:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
Политика
Правительство одобрило запрет на клетки в судах
Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет с подросшим сыном Арчи
Четырехмесячный Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор — первенец принца Гарри и Меган Маркл — совершил первый официальный выход в свет.
Собака.ru 06:23
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Здоровье
В больнице Заводского района планируют закрыть гинекологическое отделение. Гинекологи против
FreeNews-Volga 05:25
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
80 процентов россиян покупают поддельные кроссовки
Поколение "Z" вообще намеренно покупают контрафактные кроссовки (36 процентов опрошенных признались в этом).
Российская газета 05:30
Политика
Глава Верховного суда призвал изучить запись задержания Павла Устинова
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал дополнительно изучить видеозапись задержания актера Павла Устинова во время несогласованной протестной акции 3 августа.
Общая газета.RU вчера в 07:57
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32