НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Общество В СБУ ответили на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская ответила на своей страничке в Facebook на сообщения о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы были обнаружены тела убитых оперативников ведомства.

Общество Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров.

Футбол Холанн хочет перейти в «Ювентус» 19-летний форвард хочет перейти в "Ювентус". Отмечается, что трансфер может состояться уже во время зимнего трансферного окна.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Экономика Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.

Экономика Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выход на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.

Общество Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

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Армия и оружие Минобороны РФ обеспечило жильем более 60 тысяч военнослужащих За последние пять лет более 60 тысяч военнослужащих, стоявших в очереди за квартирами, получили жилье от Минобороны России, заявил во вторник глава военного ведомства Сергей Шойгу.

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Армия и оружие Турция направила России «жесткое» послание по ситуации в Идлибе На встрече между российскими и турецкими официальными лицами в Москве Россия пообещала Турции остановить «нападения» в сирийском Идлибе, за которыми, как утверждает представитель турецкого президента Ибрагим Калын, стоят сирийские войска.

Футбол РФС утвердил запрет на критику судей Исполком Российского футбольного союза принял изменения в регламент по этике, в соответствии с которыми игрокам, тренерам и другим представителям клубов запрещено публично критиковать действия арбитров.