Общество

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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