Общество
РИА Новости«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» рассчитывает согласовать с Россией условия договоров по газу 26 декабря
Комсомольская правда10:59
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