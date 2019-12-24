НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Политика В МИД РФ рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2» Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что такое решение может быть принято в качестве одной из ответных мер на санкции Вашингтона против "Северного потока - 2".

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Общество Ульяна Тригубчак: «Не думала, что мой пост доведет Панина до СПЧ» Бывшая Ice Girls «Салавата Юлаева», уфимский блогер Ульяна Тригубчак прокомментировала информацию о том, что глава Совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку словам капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина на предмет состава в них правонарушения, связанного с дискриминацией по половому признаку.

Общество В Припяти впервые после чернобыльской аварии нарядили новогоднюю елку В Припяти впервые за последние 33 года (а именно столько лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС) установили новогоднюю елку на площади возле бывшего дворца культуры «Энергетик».

Политика Президент Ирака подал в отставку Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.