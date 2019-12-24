Политика
РИА Новости«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Россия и Украина в ближайшее время должны окончательно согласовать транзитный договор
Эхо Москвывчера в 21:04
«Нафтогаз» надеется согласовать с РФ условия договоров по транзиту газа 27 декабря
ТАСС24 декабря в 10:21
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