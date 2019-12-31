Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев надеется, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 миллиардов кубометров российского газа.

«Нафтогаз» надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа

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