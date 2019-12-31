Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев надеется, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 миллиардов кубометров российского газа.

«Нафтогаз» надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа

Политика Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

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