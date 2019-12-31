Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа
Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев надеется, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 миллиардов кубометров российского газа.
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Общество
Друг Ассанжа рассказал об ухудшении его состояния в заключении
Политика
Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной
Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Спорт
Глава WADA прокомментировал работу над российским допинговым кризисом
По словам 78-летнего Риди, агентство сделало большой шаг вперед. Особенно глава организации выделил допинговый кризис в России.
Политика
Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки
Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Кино
Netflix составил рейтинг лучших сериалов и фильмов 2019 года
Netflix подсчитал, какие аниме, фильмы и сериалы пользовались наибольшей популярностью у зрителей в 2019 году.
Единоборства
Харитонов считает, что Александр Емельяненко мог стать чемпионом UFC
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что проблемы с режимом помешали Александру Емельяненко достичь наибольших высот в спорте.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Футбол
«Барселону» Гвардиолы назвали лучшей командой десятилетия
Журнал Four Four Two составил рейтинг лучших команд уходящего десятилетия (2010-2019).
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Культура
Умер художник «Бегущего по лезвию» и «Чужих» Сид Мид
В США скончался художник Сид Мид, создававший визуальный дизайн для фильмов «Бегущий по лезвию», «Чужие» и других картин.
Хоккей
Тренер Чехии: даже не говорите, что будет, если Россия выиграет в овертайме
Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Футбол
«Сочи» готов приобрести Мака
Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа за 3,5 миллиона евро.
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Происшествия
Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о съемках в «Дэдпуле 3»
Общество
Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье
Представитель СК пообещала, что ведомство примет "все возможные меры, чтобы права пенсионеров на положенное государством жилье были обеспечены".
Политика
Политолог ответил главреду «Независимой газеты» про «мобилизацию российского народа» против Польши
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин ответил главному редактору «Независимой газеты» Константину Ремчукову на заявления о «мобилизации российского народа» против Польши.
Общество
С 1 января 2020 года в России МРОТ будет повышен
С 1 января 2020 года размер минимального размера оклада труда (МРОТ) будет повышен до 12 130 рублей.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Происшествия
В Крыму загорелись четыре здания
Общество