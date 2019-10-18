Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать175

Подробнее о событии

«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд

Коммерсантъ08:45

«Нафтогаз» назвал свой вариант получения импортного газа со скидкой

РБК10:40

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

RT на русском10:37

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на 11 миллиардов долларов

РИА Новости11:09

«Нафтогаз» 1 ноября направит «Газпрому» исковые требования на $11 млрд

Интерфакс08:38

«Нафтогаз» отреагировал на заявление главы «Газпрома» по цене на газ для Украины

Rambler News Service09:22

«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» 1 ноября иски на $11 млрд за прекращение транзита

ТАСС08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон

Вердикт шведского апелляционного суда по тяжбе Газпрома с «Нафтогазом» станет известен в конце ноября

КП - Северная Европа07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.
РБК 10:44
Происшествия

Внуку Назарбаева дали год условно за укус полицейского в Лондоне

Новые Известия 10:19
Политика

Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов

Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
Газета.Ru 09:58
Общество

Москвичам обещают новые температурные рекорды

Специалисты напомнили, что пока температурные рекорды принадлежат 2018 году.
Росбалт 09:31
Армия и оружие

Эрдоган захотел договориться с Россией по курдам

Ранее Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
Lenta.ru 08:42
Политика

Депутат спросил у «Яндекса» о рисках иностранного вмешательства в работу

Парламентарий и автор законопроекта «о значимых сайтах» Антон Горелкин попросил руководство крупнейших мобильных операторов и интернет-компаний оценить возможность дистанционного отключения используемого в работе зарубежного оборудования.
News.ru 08:18
Общество

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

РБК 06:02
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод

Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru вчера в 03:08
Экономика

Одного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу

Компания «Эксмо-АСТ» начала переговоры по продаже корпорации «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы.
РБК 16 октября в 23:52
Происшествия

Учительница умерла во время занятий в челябинской школе

Трагедия произошла в школе №39. Здесь накануне умерла учительница начальных классов во время занятий.
LentaChel.ru 03:55
Общество

Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений

Telegram предложил инвесторам, которые вложились в блокчейн-платформу компании TON (Telegram Open Network), согласиться на перенос ее запуска с 31 октября на 30 апреля, узнали The Bell и портал Coindesk.com.
Forbes вчера в 04:21
Происшествия

Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований

В Красноярске двое мужчин восемь часов насиловали девушку, «оказывающую интимные услуги», после чего она выпрыгнула из окна третьего этажа ради спасения.
Lenta.ru 09:30
Здоровье

Неприятный запах тела может зависеть от рациона

Live24 вчера в 02:02
Происшествия

Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку

Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 03:10
Футбол

«Зенит» разгромил «Ростов» в молодежном первенстве России

Bookmaker-ratings.ru 07:41
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Общество

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС 08:18
Политика

Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о согласии на «формулу Штайнмайера»

1 октября 2019 года участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:03
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Политика

Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Политика

МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе

Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Общество

Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни

Соцсеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 01:00
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество

«Турецкий поток» начали заполнять газом

Первую из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток" начали наполнять газом в ходе пуско-наладочных работ, на завершающем этапе испытаний.
Интерфакс 05:30
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

В Москве из реабилитационного центра эвакуировали 80 детей

Несколько десятков детей эвакуированы из здания в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 11:02
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Происшествия

Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62

Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Политика

Глава СПЧ на вопрос о своей отставке ответил вопросом

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уклонился от ответа на вопрос о своей возможной отставке.
Росбалт вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Адвокат сообщила об избиении Дмитрия Марьянова в день смерти

Адвокат Виктория Крылова, которая представляет интересы 22-летнего сына актера Дмитрия Марьянов в уголовном процессе, связанном с гибелью артиста, раскрыла новые данные в этом деле.
Московский Комсомолец 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное