Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Политика Депутат спросил у «Яндекса» о рисках иностранного вмешательства в работу Парламентарий и автор законопроекта «о значимых сайтах» Антон Горелкин попросил руководство крупнейших мобильных операторов и интернет-компаний оценить возможность дистанционного отключения используемого в работе зарубежного оборудования.

Общество Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений Telegram предложил инвесторам, которые вложились в блокчейн-платформу компании TON (Telegram Open Network), согласиться на перенос ее запуска с 31 октября на 30 апреля, узнали The Bell и портал Coindesk.com.

Происшествия Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований В Красноярске двое мужчин восемь часов насиловали девушку, «оказывающую интимные услуги», после чего она выпрыгнула из окна третьего этажа ради спасения.

Общество ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.

Политика Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о согласии на «формулу Штайнмайера» 1 октября 2019 года участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Политика МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Общество «Турецкий поток» начали заполнять газом Первую из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток" начали наполнять газом в ходе пуско-наладочных работ, на завершающем этапе испытаний.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Происшествия В Москве из реабилитационного центра эвакуировали 80 детей Несколько десятков детей эвакуированы из здания в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.