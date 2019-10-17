Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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