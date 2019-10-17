Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Происшествия В Афганистане 31 человек погиб при взрывах в мечети Как минимум 31 человек погиб и около 50 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в мечети в афганской провинции Нангархар.

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Общество Pepsico и Danone опровергли информацию об обысках Информация об обысках в офисе Danone полностью недостоверна является новостью из разряда fake news, сообщили RNS в пресс-службе компании.

Политика Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отпраздновала день рождения с Тиллем Линдеманном Среди приглашенных был и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым по слухам у Лободы роман и от которого певица родила дочь Тильду.