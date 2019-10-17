Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Происшествия
На Урале простились с убитой из-за машины девушкой
Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
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Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Космос
Начался первый в истории только женский выход в открытый космос
НАСА ведет прямую трансляцию выхода в открытый космос астронавтов Кристины Кук и Джессики Мейр.
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Политика
Сенцов назвал русских и украинцев братьями
Происшествия
В Афганистане 31 человек погиб при взрывах в мечети
Как минимум 31 человек погиб и около 50 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в мечети в афганской провинции Нангархар.
Политика
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Происшествия
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Происшествия
Напавший на дом экс-главы таможни Бельянинова заявил, что отдал похищенное «вору в законе»
Обвиняемый в нападении на коттедж бывшего главы российской таможни Андрея Бельянинова заявил, что отдал похищенное «вору в законе» Мамуке Микеладзе и его приближенному Дмитрию Байдюку.
Армия и оружие
На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
Происшествия
В Воронеже пропали две школьницы
В Воронеже пропали две школьницы. Ориентировки с приметами юных горожанок опубликовали воронежские волонтеры.
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
Общество
Pepsico и Danone опровергли информацию об обысках
Информация об обысках в офисе Danone полностью недостоверна является новостью из разряда fake news, сообщили RNS в пресс-службе компании.
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами»
Литва намерена приобрести у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), которые должны будут заменить советские Ми-8.
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Происшествия
Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП
Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
Армия и оружие
Новейший малый ракетный корабль «Советск» поступил на Балтфлот
Новейший малый ракетный корабль «Советск», построенный на судостроительном предприятии «Пелла», вошел в состав Балтийского флота.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отпраздновала день рождения с Тиллем Линдеманном
Среди приглашенных был и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым по слухам у Лободы роман и от которого певица родила дочь Тильду.
Политика
Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»
В начале 2018 года президент РФ подписал указ о передаче полномочий ликвидированного Спецстроя Минобороны РФ.
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
Гаджеты
На российском рынке появился новый бренд бюджетных кнопочных телефонов
Отечественный рынок мобильных телефонов пополнился новым брендом — F+.
Армия и оружие
Минобороны к концу года получит восемь вертолетов Ка-52 «Аллигатор»
Минобороны РФ к концу 2019 года получит 8 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", четыре из них уже готовы к передаче, сообщил управляющий директор Арсеньевской авиационной компании (ААК) "Прогресс" Юрий Денисенко.
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.