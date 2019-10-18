Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» отреагировал на заявление главы «Газпрома» по цене на газ для Украины
Rambler News Service09:22
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
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Юга.ру вчера в 07:21
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Минобороны России направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Умение стоять в очереди впервые появилось у трилобитов
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Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
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Настя Решетова показала, как Тимати ухаживает за сыном
На этой неделе, 16 октября, популярная модель Анастасия Решетова впервые стала мамой, подарив своему супругу Тимуру Юнусова долгожданного сына.
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МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
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Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
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«Ростов» опубликовал фото Мамаева с тренировки
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