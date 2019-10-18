Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Гаджеты Смартфон Huawei P Smart 2020 замечен в базе данных TENAA Пока неизвестно, действительно ли новинка от Huawei станет продолжением линейки P Smart, однако она обзавелась дисплеем на 6,3 дюйма, пока соотношение сторон составило 20:9. Основная камера у девайса должна оказаться тройной, притом основной дачки получил сенсор на 48 Мп.

Общество На Украине снизилась численность населения Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.

Общество Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.

Происшествия В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.

Происшествия Отец Цоя оценил новую версию гибели сына Отец лидера группы «Кино» Роберт Цой обвинил людей, проводящих новые расследования гибели его сына, в попытках «прославиться и выпендриться».

Политика МИД России ответил на обвинения Эквадора Ранее глава МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила, что генпрокуратура страны выясняет, причастна ли к протестам в стране Россия.