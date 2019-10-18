Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать324

Подробнее о событии

В Госдуме посетовали на «скромность» нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

ФАН12:41

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на 11 миллиардов долларов

РИА Новости11:09

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

RT на русском10:37

«Нафтогаз» назвал свой вариант получения импортного газа со скидкой

РБК10:40

Зачем «Нафтогаз» угрожает «Газпрому» иском на $11 млрд

Rambler News Service12:22

«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иски на $11 млрд из-за остановки транзита

Известия09:09

«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» 1 ноября иски на $11 млрд за прекращение транзита

ТАСС08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:33, Ашберн

Вердикт шведского апелляционного суда по тяжбе Газпрома с «Нафтогазом» станет известен в конце ноября

КП - Северная Европа07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Здоровье

Страховщики рассказали о возможностях нового полиса ОМС

Полис обязательного медицинского страхования дает право получать практически неограниченный перечень медицинских услуг.
Экономика сегодня 09:28
Происшествия

Суд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово»

Известия 13:08
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Шоу-бизнес

Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым»

Елена Ксенофонтова, известная многим по телесериалу «Кухня», опубликовала видео, в котором возмутилась видом памятника, установленным на могиле её бывшего коллеги Дмитрия Марьянова.
Телепрограмма 16 октября в 15:49
Политика

МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Футбол

Донецкий «Шахтер» разгромил «Колос» в матче чемпионата Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" разгромили "Колос" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 13:59
Гаджеты

Смартфон Huawei P Smart 2020 замечен в базе данных TENAA

Пока неизвестно, действительно ли новинка от Huawei станет продолжением линейки P Smart, однако она обзавелась дисплеем на 6,3 дюйма, пока соотношение сторон составило 20:9. Основная камера у девайса должна оказаться тройной, притом основной дачки получил сенсор на 48 Мп.
Актуальные Новости 12:01
Происшествия

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Общество

На Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Общество

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Футбол

Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ

Телеканал 360° 14:33
Политика

Как Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 17 октября, объявил о достижении нового соглашения по Brexit с Брюсселем.
Пятый канал вчера в 19:38
Культура

Назван самый популярный сериал на Netflix

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

Российская газета 14:25
Происшествия

В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Происшествия

Отец Цоя оценил новую версию гибели сына

Отец лидера группы «Кино» Роберт Цой обвинил людей, проводящих новые расследования гибели его сына, в попытках «прославиться и выпендриться».
Рамблер 06:27
Происшествия

Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

РБК 05:45
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Хоккей

СКА обменял нападающего Ли в «Ак Барс»

Чемпионат 10:41
Общество

Поклонская ответила Собчак, которая посмеялась над её юбкой

Газета Кемерова вчера в 22:17
Армия и оружие

США оставили на базе у Манбиджа инфраструктуру и вышку связи

Сообщается, что «они даже не успели поджечь базу». Вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры остались в рабочем состоянии.
Взгляд.ру 15:22
Политика

Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину

Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Телеканал 360° 14:12
Политика

Клинтон назвала кандидата в президенты США от России

Бывшая глава Госдепа и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон назвала имя будущего главы государства, которого поддержит Россия.
ТВ Центр 13:31
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Интерфакс 04:47
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 04:24
Политика

МИД России ответил на обвинения Эквадора

Ранее глава МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила, что генпрокуратура страны выясняет, причастна ли к протестам в стране Россия.
Взгляд.ру 10:13
Здоровье

Прямая трансляция: Уволившиеся врачи — об итогах проверки в онкоцентре Блохина

Уволившиеся сотрудники онкоцентра Блохина уверены: результаты проверки Минздрава не заслуживают доверия.
Life.ru 07:26
Культура

Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил критикам «Богемской рапсодии»

Барабанщик уверен, что плохие оценки почти всегда говорят о будущем успехе, поскольку зритель понимает больше, чем критики.
Дни24 07:07
Политика

Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
Коммерсантъ 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное