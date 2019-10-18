Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Здоровье
Страховщики рассказали о возможностях нового полиса ОМС
Полис обязательного медицинского страхования дает право получать практически неограниченный перечень медицинских услуг.
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
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Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым»
Елена Ксенофонтова, известная многим по телесериалу «Кухня», опубликовала видео, в котором возмутилась видом памятника, установленным на могиле её бывшего коллеги Дмитрия Марьянова.
Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
Футбол
Донецкий «Шахтер» разгромил «Колос» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" разгромили "Колос" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Украины.
Гаджеты
Смартфон Huawei P Smart 2020 замечен в базе данных TENAA
Пока неизвестно, действительно ли новинка от Huawei станет продолжением линейки P Smart, однако она обзавелась дисплеем на 6,3 дюйма, пока соотношение сторон составило 20:9. Основная камера у девайса должна оказаться тройной, притом основной дачки получил сенсор на 48 Мп.
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Политика
Как Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 17 октября, объявил о достижении нового соглашения по Brexit с Брюсселем.
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
Происшествия
Отец Цоя оценил новую версию гибели сына
Отец лидера группы «Кино» Роберт Цой обвинил людей, проводящих новые расследования гибели его сына, в попытках «прославиться и выпендриться».
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Хоккей
СКА обменял нападающего Ли в «Ак Барс»
Общество
Поклонская ответила Собчак, которая посмеялась над её юбкой
Армия и оружие
США оставили на базе у Манбиджа инфраструктуру и вышку связи
Сообщается, что «они даже не успели поджечь базу». Вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры остались в рабочем состоянии.
Политика
Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину
Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Политика
Клинтон назвала кандидата в президенты США от России
Бывшая глава Госдепа и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон назвала имя будущего главы государства, которого поддержит Россия.
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
Политика
МИД России ответил на обвинения Эквадора
Ранее глава МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила, что генпрокуратура страны выясняет, причастна ли к протестам в стране Россия.
Здоровье
Прямая трансляция: Уволившиеся врачи — об итогах проверки в онкоцентре Блохина
Уволившиеся сотрудники онкоцентра Блохина уверены: результаты проверки Минздрава не заслуживают доверия.
Культура
Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил критикам «Богемской рапсодии»
Барабанщик уверен, что плохие оценки почти всегда говорят о будущем успехе, поскольку зритель понимает больше, чем критики.
Политика
Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.