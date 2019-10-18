Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:54, Вашингтон
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:54, Вашингтон
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