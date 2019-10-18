с чего всё началось

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Политика На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза» Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».

Здоровье Доктор Мясников назвал популярные в России лекарства-пустышки Главный врач московской больницы Александр Мясников рассказал в эфире федерального канала о том, что доктора часто назначают лекарства-пустышки, сами этого не зная.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.

Авто Марка Hyundai построила 408-сильный минивэн H-1 Австралийское подразделение Hyundai доработало для дрифта заднеприводный минивэн H-1, который на этом континенте продаётся под названием iMax.

Экономика По результатам крабовых аукционов построят 35 судов Договор, который будет заключен с каждым победителем аукциона, предусматривает строительство на российских верфях среднетоннажного судна для добычи краба длиной более 50 метров.

Политика Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Космос Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр должны заменить один из блоков системы энергопитания Международной космической станции.

Общество Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.

Происшествия Внук Назарбаева получил условный срок за нападение на полицейского Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 30-летний Айсултан Назарбаев приговорён к году и шести месяцам тюрьмы условно за нападение на полицейского в Лондоне.

Финансы Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

Политика Соловьев дал совет американцам, как научиться лучше понимать Россию Напомним, дипломаты США получили в Минобороны России разрешение для поездки в Архангельск, но поехали в Северодвинск, а затем направились к испытательному полигону.

Политика Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".

Хоккей Зыков дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за употребление допинга Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на матчей 20 по решению НХЛ.

Авто В России запретят ездить без номеров на новых авто Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 января в России вступает в силу закон, согласно которому все автомобили должны быть зарегистрированы.

Шоу-бизнес Родные Анастасии Заворотнюк призвали молиться за здоровье актрисы Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, одна из подписчиц предложила родным Анастасии Заворотнюк провести соборную молитву за здравие любимой актрисы.

Футбол Миллиардер Сергей Галицкий рассказал об инвестициях в человеческий капитал Люди, которые занимались бизнесом, не могут выпадать из социальной жизни и должны и дальше приносить пользу обществу и помогать следующему поколению развиваться, заявил основатель «Магнита» Сергей Галицкий, выступая на краснодарском бизнес-форуме «Дело за малым».

Политика В «Газпроме» назвали условия продления транзита газа через Украину В пятницу, 18 октября, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и премьер-министр России Дмитрий Медведев провели рабочую встречу, в ходе которой среди прочего обсудили вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Украины.

Политика В США «Азов» могут признать террористической организацией 39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.

Наука До острова Наксос древние люди добрались уже 200 тысяч лет назад Международная исследовательская группа во главе с учеными из канадского Университета МакМастера обнаружила доказательства того, что остров Наксос был заселен неандертальцами и более ранними людьми, по крайней мере, 200 000 лет назад, что на десятки тысяч лет раньше, чем считалось.

Происшествия Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.

Политика На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.

Происшествия Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира Самолет А-330 "Аэрофлота", выполнявший в среду рейс Дели-Москва, утром вынужденно сел в Ташкенте из-за болезни пассажира - гражданки Индии.

Общество В Каталонии началась всеобщая забастовка В Каталонии началась всеобщая забастовка сторонников независимости региона.

Экономика British American Tobacco остановила производство на Украине Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.