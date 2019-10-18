с чего всё началось

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Политика На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза» Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».

Общество Россиян предупредят о химических и радиационных ЧП в течение часа Российское правительство решило предупреждать граждан о произошедших в стране биологических, химический и радиационных ЧП в течение часа.

Экономика Экс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд Издательство «Просвещение», крупнейший игрок на рынке учебной литературы, в 2018 году выпустило 3,4 тыс. наименований общим тиражом почти 38,6 млн экземпляров.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.

Политика Юнкер прослезился, попрощавшись с работой в институтах ЕС Уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прослезился на итоговой пресс-конференции саммита ЕС, прощаясь с работой в институтах Евросоюза, передает ТАСС с места событий.

Политика Посол КНР высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал об "украинских инструкторах" на акциях протеста в Гонконге.

Наука В ассирийских табличках нашли описание древней солнечной бури Японские ученые из Университета Цукуба обнаружили в ассирийских табличках описание древней солнечной бури.

Футбол Новый тренер «Спартака» отреагировал на обложку с Джокером Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско счел комплиментом обложку газеты с ним в образе героя фильма «Джокер».

Политика На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.

Политика Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.

Финансы Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.

Шоу-бизнес Раскрыто место свадьбы бывшей жены Абрамовича и греческого миллиардера Предпринимательница Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.

Общество Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений Telegram предложил инвесторам, которые вложились в блокчейн-платформу компании TON (Telegram Open Network), согласиться на перенос ее запуска с 31 октября на 30 апреля, узнали The Bell и портал Coindesk.com.

Общество Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.

Происшествия Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.

Политика Глава СПЧ Федотов уйдет в отставку Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов уйдет в отставку из-за достижения предельного возраста для госслужбы, сообщают РБК, «Интерфакс» и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.

Общество Голикова назвала недопустимой ситуацию с низкими окладами учителей Рекомендации по заработным платам педагогов, которые приняты на федеральном уровне, не всегда соблюдаются регионами, ситуация с низкими окладами учителей в ряде учреждений является недопустимой.

Хоккей СКА и ЦСКА тратят на зарплаты игроков 3,5 миллиарда в год Стало известно, какие суммы тратят клубы КХЛ Западной конференции на зарплаты своим хоккеистам, информирует РБК.