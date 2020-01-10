Экономика
REGNUM«Нафтогаз» намерен обновить иски к России по крымским активам
Украинский «Нафтогаз» готовит обновлённые иски против России по активам в Крыму. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью Liga.net.
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«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.Право.рувчера в 08:16
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