Экономика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» намерен обновить иски к России по крымским активам

Украинский «Нафтогаз» готовит обновлённые иски против России по активам в Крыму. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью Liga.net.
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«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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ТАССвчера в 05:56
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