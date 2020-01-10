Экономика
REGNUM«Нафтогаз» намерен обновить иски к России по крымским активам
Украинский «Нафтогаз» готовит обновлённые иски против России по активам в Крыму. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью Liga.net.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.Право.рувчера в 08:16
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В Саратове с начала 2020 года прекратил работу родильный дом при Дорожной клинической больнице.
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Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»
Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на матч 20-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».
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В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»
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Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
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Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
Авто
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Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
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84-летняя актриса Валентина Талызина прокомментировала идею сценаристов переснять фильм «Гостья из будущего», премьера которого состоялась в 1985 году.