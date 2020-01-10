Экономика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» намерен обновить иски к России по крымским активам

Украинский «Нафтогаз» готовит обновлённые иски против России по активам в Крыму. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью Liga.net.
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«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Право.рувчера в 08:16

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«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество

РИА Новости Крымвчера в 07:56
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Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
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В Сети появилось видео запуска ракеты в сторону украинского Boeing

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Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
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