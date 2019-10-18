с чего всё началось

По словам Витренко, украинская компания отправит «Газпрому» иски 1 ноября этого года. Общая сумма исков составит более 11 миллиардов долларов. Таким образом директор «Нафтогаза» ответил на комментарий главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Здоровье В Сызрани пяти пациентам поставлен смертельно опасный диагноз Диагноз был поставлен пяти сызранцам, четырем жителям Октябрьска и двум сельчанам из Сызранского района.

Происшествия По факту стрельбы в центре Саратова задержан один человек Напомним, в ночь с 18 на 19 октября во время конфликта между двумя нетрезвыми компаниями в кафе один из участников потасовки открыл стрельбу в воздух из автомата.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Теннис Андрей Рублёв выиграл «ВТБ Кубок Кремля» В первом сете финального матча Адриан Маннарино навязал Рублёву борьбу, выиграв четыре гейма, однако забрать сет не сумел: 6:4, первая партия осталась за хозяином корта.

Политика Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.

Армия и оружие Эрдоган рассказал об условии для прекращения военной операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что военная операция турецкими солдатами не прекратится, если курдские формирования не согласятся покинуть данный регион к ночи вторника.

Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

Авто В России продажи автомобилей Skoda с начала года увеличились на 7% По сообщениям пресс-службы Skoda Auto Россия, бестселлером бренда на рынке РФ в сентябре является лифтбек Rapid реализованный в количестве 2918 единиц, что демонстрирует снижение на 9%. На втором месте расположился кроссовер Kodiaq, чьи продажи увеличились на 3% до 2297 автомобилей.

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.

Происшествия Боец Росгвардии погиб во время экзамена Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.

Общество Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.

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Гаджеты HTC представила блокчейн-смартфон Exodus 1s за 219 евро HTC официально представила новый блокчейн-смартфон Exodus 1s со встроенным аппаратным биткоин-кошельком.

Футбол Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.