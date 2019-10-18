Энергетика
Gazeta.SPb«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
По словам Витренко, украинская компания отправит «Газпрому» иски 1 ноября этого года. Общая сумма исков составит более 11 миллиардов долларов. Таким образом директор «Нафтогаза» ответил на комментарий главы «Газпрома» Алексея Миллера.
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с чего всё началось
«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал он в Facebook.RT на русском18 октября в 07:23
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