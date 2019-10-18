с чего всё началось

По словам Витренко, украинская компания отправит «Газпрому» иски 1 ноября этого года. Общая сумма исков составит более 11 миллиардов долларов. Таким образом директор «Нафтогаза» ответил на комментарий главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Политика Трамп признался в симпатии к России Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".

Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.

Политика Украина признала невозможность отсоединения от энергосистемы России Украина принимает все возможные меры для отсоединения от энергосистемы России, однако на сегодня это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.

Общество Президент поздравил с праздником работников дорожного хозяйства Президент России Владимир Путин 20 октября высказал свои поздравления с профессиональным праздником ветеранам и работникам дорожного хозяйства.

Музыка Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.

Футбол Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса» Главный тренер нидерландского «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий отреагировал на клубный рекорд по набранным очкам на старте сезона.

Общество Украинцы пожаловались на унижения и издевательства в Польше Как рассказал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, который занимается соблюдением прав украинцев в Польше, людям, уехавшим на заработки, приходится сталкиваться с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений», в то время как полиция попросту игнорирует их заявления.