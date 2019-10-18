с чего всё началось

По словам Витренко, украинская компания отправит «Газпрому» иски 1 ноября этого года. Общая сумма исков составит более 11 миллиардов долларов. Таким образом директор «Нафтогаза» ответил на комментарий главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.

Происшествия Задержана обокравшая банк 10 лет назад кассирша Работавшая кассиром Аглемзянова беспрепятственно вынесла с работы 11,4 миллиона рублей и больше в банке не появлялась, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

ЖКХ Из-за аварии 33 населенных пункта остались без света в Алтайском крае В девятом часу утра в Солонешенском районе произошла авария на воздушной линии электропередачи 110 кВ. Из-за этого под отключение попали 33 села, в которых проживают почти девять тысяч человек.

Здоровье Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов Ещё одной опасностью, которую таят в себе бананы, врач назвал витамин К, переизбыток которого в детском организме «вполне может привести к разрушению красных кровяных телец и желтухе».

Футбол «Палермо» прекратил существование Футбольный клуб «Палермо» официально прекратил свое существование, сообщает Football Italia.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Космос К Земле приближается астероид диаметром до 1 км Центр исследования околоземных объектов NASA зафиксировал приближение к Земле астероида 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км, сообщает «РИА Новости».

Политика Трамп пригрозил CNN иском за «предвзятость» Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать иск против телекомпании CNN из-за ее предвзятости, передает Fox News.