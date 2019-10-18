с чего всё началось

По словам Витренко, украинская компания отправит «Газпрому» иски 1 ноября этого года. Общая сумма исков составит более 11 миллиардов долларов. Таким образом директор «Нафтогаза» ответил на комментарий главы «Газпрома» Алексея Миллера.

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Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Авто Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.

Армия и оружие Курды забросали военных США помидорами и камнями Жители сирийского города Камышлы закидали камнями и помидорами колонну американских военных, которые покидали территорию Сирии.

Происшествия Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

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Футбол Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди» Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.

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Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.

Кино Минкультуры раскроет данные о кинокомпаниях-должниках Министерство в рамках проекта раскроет данные о кинокомпаниях, которые получили от государства финансовую поддержку, включающую в себя возвратные деньги, и не выполнили обязательства по договору.