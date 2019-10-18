с чего всё началось

По словам Витренко, украинская компания отправит «Газпрому» иски 1 ноября этого года. Общая сумма исков составит более 11 миллиардов долларов. Таким образом директор «Нафтогаза» ответил на комментарий главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.

Теннис Андрей Рублёв выиграл «ВТБ Кубок Кремля» В первом сете финального матча Адриан Маннарино навязал Рублёву борьбу, выиграв четыре гейма, однако забрать сет не сумел: 6:4, первая партия осталась за хозяином корта.

Политика Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО.

Политика Лавров рассказал о провокациях в дипломатии 14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Происшествия В Каталонии с начала протестов пострадали более 200 полицейских В Каталонии более 200 сотрудников правоохранительных органов пострадали за время проведения акций протеста, начавшихся 14 октября.

Общество Грузинские актеры устроили протест из-за гастролей российского театра Актеры местного театра устроили протест из-за гастролей в Кутаиси (Грузия) московского театра «У Никитских ворот».

Общество В столице Чили из-за беспорядков объявлено чрезвычайное положение Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о введении в столице страны Сантьяго и ее окрестностях режима чрезвычайного положения.

Происшествия В Болгарии врачи на шесть часов забыли пациентку в томографе Болгарские врачи на шесть часов забыли пенсионерку в томографе во время обследования.

Футбол Лодыгин совершил чудовищный ляп в матче чемпионата Турции Российский голкипер Юрий Лодыгин, который летом перешел из "Зенита" в "Газишехир Газиантеп", допустил результативную ошибку в матче чемпионата Турции.

Политика Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х «Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну.

Политика Трамп назвал министра обороны США Марком Эсперанто Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Шоу-бизнес Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Авто В Китае из RAV4 сделали Toyota Wildlander Моторы Toyota Wildlander получил от оригинального RAV4, который в китае делает СП FAW-Toyota.