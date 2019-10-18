с чего всё началось

По словам Витренко, украинская компания отправит «Газпрому» иски 1 ноября этого года. Общая сумма исков составит более 11 миллиардов долларов. Таким образом директор «Нафтогаза» ответил на комментарий главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Происшествия Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Политика Захарова рассказала, как Россия отвечает на информационную агрессию Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что против России в мире ведется информационная агрессия, но не война, на которую страна вынуждена отвечать.

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

Шоу-бизнес Выяснилось, что Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования Актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая мегазвездой отечественного кинематографа, благодаря исполнению главной роли в нашумевшем сериале «Моя прекрасная няня», в один «прекрасный» момент поняла, что ее популярность на ТВ обернулась крахом в обыденной жизни.

Политика ЕС не договорился о начале вступления Албании и Северной Македонии Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита не смогли договориться о решении начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

Армия и оружие В Минобороны назвали цель создания Военно-строительной компании Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.