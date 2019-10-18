Энергетика
Gazeta.SPb«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
По словам Витренко, украинская компания отправит «Газпрому» иски 1 ноября этого года. Общая сумма исков составит более 11 миллиардов долларов. Таким образом директор «Нафтогаза» ответил на комментарий главы «Газпрома» Алексея Миллера.
Читать в источнике
Оценить354
с чего всё началось
«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал он в Facebook.RT на русскомвчера в 07:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Показать все источники
Вердикт шведского апелляционного суда по тяжбе Газпрома с «Нафтогазом» станет известен в конце ноября
КП - Северная Европавчера в 07:23
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
Происшествия
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Гаджеты
В Китае представлен первый в мире смартфон на базе Snapdragon 865
Политика
В здании Верховной рады обнаружили куницу
Общество
Власти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской
Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу, — говорится в сообщении ведомства.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Политика
Захарова рассказала, как Россия отвечает на информационную агрессию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что против России в мире ведется информационная агрессия, но не война, на которую страна вынуждена отвечать.
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Общество
Концерт Little Big в Калининграде отменяют из-за активиста
Концерт российской музыкальной группы Little Big в Калининграде могут отметить из-за активиста благотворительного фонда, который призвал запретить музыкальное шоу.
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Шоу-бизнес
Выяснилось, что Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования
Актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая мегазвездой отечественного кинематографа, благодаря исполнению главной роли в нашумевшем сериале «Моя прекрасная няня», в один «прекрасный» момент поняла, что ее популярность на ТВ обернулась крахом в обыденной жизни.
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Общество
«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа
«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Происшествия
Руководство ОМВД «Дорогомилово» Москвы задержано за взятку
Начальник полиции и начальник отдела уголовного розыска были задержаны днем ранее при получении 3,5 млн рублей.
Происшествия
Директору департамента архитектуры Севастополя предъявлено обвинение
Главе департамента архитектуры Севастополя выдвинули обвинение в превышении должностных полномочий.
Политика
Власти России разрешили считать украинцев русскоязычными без экзамена
Правительство России одобрило отмену экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Политика
ЕС не договорился о начале вступления Албании и Северной Македонии
Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита не смогли договориться о решении начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Армия и оружие
В Минобороны назвали цель создания Военно-строительной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
Футбол
Ловчев назвал тренера в РПЛ, который не боится выпускать молодых игроков
Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион СССР Евгений Ловчев заявил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин является единственным специалистом в РПЛ, который не боится выпускать молодых игроков.
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Политика
СМИ опубликовали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
В Сети появился текст письма, написанного главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом о "формуле Штайнмайера".
Политика
Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
Хоккей
Московское «Динамо» победило «Куньлунь», Шипачев забросил 200-ю шайбу в КХЛ
Московское "Динамо" победило на китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором форвард "бело-голубых" Вадим Шипачев забросил свою 200-ю шайбу в лиге.
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.