с чего всё началось

По словам Витренко, украинская компания отправит «Газпрому» иски 1 ноября этого года. Общая сумма исков составит более 11 миллиардов долларов. Таким образом директор «Нафтогаза» ответил на комментарий главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

Технологии Четки Ватикана взломали за 15 минут Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.

Авто Ещё одним внедорожником меньше: Mitsubishi Pajero уходит из России Легендарный внедорожник четвёртого поколения уже покинул рынки родной Японии и Европы, а теперь готовится попрощаться с Россией: с 1 ноября дилеры начнут распродавать финальную партию из 500 машин.

Экономика Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10% Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.

Футбол Уткин о Кононове: Этот человек – обманщик, он мне лгал По словам Уткина, Кононов в «Спартаке» старался говорить по делу, но журналист вынес только то, что этот человек – обманщик, и в дальнейшем, где бы он ни работал, Уткин будет относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.

Финансы Эксперт оценил политику ЦБ по снижению ключевой ставки Ранее доцент кафедры фондовых рынков факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с URA.RU прокомментировал политику ЦБ по снижению ключевой ставки.

Экономика В России выросло число долларовых миллиардеров Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.