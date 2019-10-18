с чего всё началось

По словам Витренко, украинская компания отправит «Газпрому» иски 1 ноября этого года. Общая сумма исков составит более 11 миллиардов долларов. Таким образом директор «Нафтогаза» ответил на комментарий главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Армия и оружие США разбомбили свою авиабазу в Сирии Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.

Фигурное катание Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".

Происшествия Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке Суд арестовал главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, который обвиняется в получении взятки, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Авто Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.

Общество Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.

Происшествия СК провел первые задержания после прорыва дамбы в Красноярском крае В Красноярском крае обрушилась не одна, а пять дамб, и произошло это предположительно из-за нарушений в ходе золотодобывающих работ, рассказали в СК.

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.

Происшествия Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе «Таврида» Пять пассажиров микроавтобуса, в числе которых один ребенок, и водитель получили в ДТП травмы различной степени тяжести.

Теннис Павлюченкова проиграла Бенчич в финале «ВТБ Кубка Кремля» В первой партии хозяйка корта оказалась сильнее: у Анастасии шла подача, и она уверенно завершила дебютый сет в свою пользу, 6:3. На затем игра перевернулась.

Политика Трамп признался в симпатии к России Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".

Армия и оружие Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.

Культура Южноуралец поразил жюри шоу «Танцы» и прошел кастинг Алексей Акулов подготовил весьма оригинальное выступление для популярного шоу «Танцы» – он двигался на сцене под звуки, которые сам же и издавал.

Политика Уходящий глава СПЧ планирует заняться преподавательской деятельностью Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, который покинет свой пост в ближайшее время, решил заняться преподавательской деятельностью.