с чего всё началось

Витренко подчеркнул, что именно в данную сумму "Нафтогаз" оценил потери из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины, и эти $11 млрд станут хорошей компенсацией за потерю средств, которые Украина получала за транзит российского голубого топлива, пишет ТАСС.

«Нафтогаз» выставит иск «Газпрому» на $11 млрд за прекращение транзита

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