Энергетика
Gazeta.SPb«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
По словам Витренко, украинская компания отправит «Газпрому» иски 1 ноября этого года. Общая сумма исков составит более 11 миллиардов долларов. Таким образом директор «Нафтогаза» ответил на комментарий главы «Газпрома» Алексея Миллера.
Читать в источнике
Оценить354
с чего всё началось
«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал он в Facebook.RT на русскомвчера в 07:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Показать все источники
Вердикт шведского апелляционного суда по тяжбе Газпрома с «Нафтогазом» станет известен в конце ноября
КП - Северная Европавчера в 07:23
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Политика
Прокуратура США заинтересовалась бывшей компанией Олега Дерипаски
Всего в расследовании фигурируют 18 различных физических лиц и компаний, - сообщает агентство Bloomberg.
Эхо Москвы 00:04
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America
На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.
Российская газета 01:09
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Авто
Новый Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа
В Сети появились свежие фотографии новой модели седана Hyundai Grandeur, который обладает более привлекательным видом.
Faktom 03:44
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Теннис
Рублев вышел в полуфинал Кубка Кремля
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал Кубка Кремля.
Sport24.ru вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод
Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Вокруг ТВ вчера в 13:19
Игры
Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon
Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Cyber.sports.ru 02:51
Футбол
Экспресс на теннис от 17.10.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.
Все про Спорт ру 16 октября в 17:26
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Авто
НАМИ запатентовал названия новых Aurus
Любопытно, что все товарные знаки зарегистрированы не на ООО «Аурус», отвечающее за маркетинг и продажи российской марки, а на ФГУП НАМИ, которому принадлежит наибольшая доля (63,5%) в его уставном капитале.
Автоновости дня 03:48
Происшествия
Врачи в Болгарии забыли в компьютерном томографе пациентку
Врачи муниципальной больницы небольшого болгарского города Павликени, находящегося в Великотырновской области Болгарии, забыли в компьютерном томографе пациентку, из-за чего её объявили в розыск.
REGNUM вчера в 08:56
Футбол
Сын Это’О не сыграет на чемпионате мира U17 из-за указа президента Камеруна
Главный тренер юношеской сборной Камеруна Тома Либии обращался в письме к президенту страны, чтобы разрешить ситуацию.
Чемпионат 02:45
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Армия и оружие
В Германии проходят учения НАТО по сценарию ядерной войны
Партнёры Германии по НАТО проводят на территории этой страны совместные секретные учения, которые предполагают сценарий начала атомной войны.
Вести.Ru 00:14
Армия и оружие
СМИ назвали ключевой момент в переговорах США и Турции по Сирии
США и Турции удалось договориться о перемирии на северо-востоке Сирии после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил ограничить прекращение огня конкретными временными рамками, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:21
Здоровье
В поликлинике Томари выделят помещение только для диспансеризации
Пришел в поликлинику на диспансеризацию, но оказался в общей очереди с другими пациентами.
РИА Сахалин-Курилы 17 октября в 01:03
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения вживую
Телепрограмма 03:54
Здоровье
Что есть, чтобы кости были крепкие, рассказали медики
Медики рассказали, что есть нужно молочные продукты, чтобы кости были крепкие.
Пишет Омск 17 октября в 08:40
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия вчера в 21:37
Гаджеты
В Китае представлен первый в мире смартфон на базе Snapdragon 865
Astera вчера в 12:23
Экономика
Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян
Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
РБК вчера в 06:32
Политика
Киев не требовал роспуска ДНР и ЛНР на переговорах с ними
Требования Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) противоречат минским соглашениям и делают невозможным их исполнение.
Lenta.ru 16 октября в 12:23