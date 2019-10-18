Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд
"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко. "Нафтогаз" запрашивает сумму в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
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«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал он в Facebook.RT на русском07:23
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