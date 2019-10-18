с чего всё началось

"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко. "Нафтогаз" запрашивает сумму в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Экономика Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил ежегодные потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей.

Кино СМИ узнали, что юристы подали в суд на Netflix за фильм «Прачечная» Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, которые стали прототипами героев фильма "Прачечная", подали в суд на Netflix за клевету, сообщает Deadline.

Общество В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.

Происшествия Шесть человек погибли из-за прорыва дамбы в Красноярском крае Шесть человек погибли из-за прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Музыка Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Общество В Москве по проекту реновации могут построить 72-этажный небоскреб Два года назад во время обсуждения программы реновации мэр города Сергей Собянин говорил, что на месте сносимых домов будут строить здания в среднем от 6-ти до 14-ти этажей.

Хоккей Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Вашингтона". за победителей шайбу дважды забросил Ти Джей Оши, также голами отметились Михал Кемпны, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй.

Происшествия Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

Происшествия Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.

Политика Медведчук объяснил, почему Украина не сможет качать газ по стране без транзита из РФ Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Общество Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.

Происшествия Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс».

Общество Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.

Шоу-бизнес Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.

Космос Астронавты Кук и Мейр вернулись на МКС после выхода в открытый космос Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Мейр вернулись в шлюзовой отсек МКС, завершив продолжавшийся около семи часов первый "исключительно женский" выход в открытый космос, НАСА ведет прямую трансляцию.

Общество Минприроды предлагает запретить выбрасывать батарейки с мусором Сегодня штраф для физических лиц за выброшенную с общим мусором батарейку составляет 1-2 тысячи рублей, юрлица платят до 250 тысяч рублей, которым также грозит приостановка деятельности сроком до 90 суток.

Финансы Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.