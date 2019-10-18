с чего всё началось

"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко. "Нафтогаз" запрашивает сумму в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Футбол «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ В матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на своём поле не сумел победить лидера текущего чемпионата «Ливерпуль».

Политика Welt: Путин побеждает без войны "Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.

Общество Новозеландским военным разрешили краситься и носить накладные ресницы С 1 ноября новозеландские военные смогут наносить неброский макияж, красить ногти прозрачным и светлым лаком, а также носить накладные ресницы.

Общество Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.

Общество Неизвестные напали на редакцию армянского журнала во Франции Компьютеры сами по себе особой ценности не представляли, но в них был загружен макет свежего номера журнала, который нужно было отправить в печать сегодня вечером, сообщают сотрудники издания.

Армия и оружие Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.

Технологии Тиньков назвал проблемы Libra и TON «жирной точкой в эре криптовалют» Миллиардер упомянул проблемы проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, который потерял несколько крупных партнеров, и TON — блокчейн-платформы от основателя Telegram Павла Дурова, запуск которой был остановлен из-за иска американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Общество Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.

Армия и оружие Американцы разбомбили свою авиабазу в Сирии Как сообщил корреспондент агентства SANA в провинции Хасака, на базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса.

Политика Зеленский посетит интронизацию императора Японии Нарухито Среди прочих мероприятий, украинский лидер примет участие в торжественной церемонии вступления на престол императора Нарухито.

Происшествия В Хабаровске на соревнованиях погиб росгвардеец Боец Росгвардии погиб в Хабаровске во время проведения соревнований.

Политика Федотов возглавит в ВШЭ кафедру по правовым аспектам ИИ Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов рассказал РИА Новости, что планирует возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО, посвященную правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности, особое внимание в деятельности кафедры будет уделено правовым проблемам развития искусственного интеллекта.

Шоу-бизнес Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.

Футбол Заблудившийся парашютист приземлился на поле во время матча «Интера» В первом тайме матча восьмого тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Интер» (3:4) на футбольное поле приземлился парашютист.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Политика В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Происшествия СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Происшествия В США трое военных погибли во время учений Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.

Политика Украинский кабмин назначил врио главы антикоррупционного агентства Кабинет министров Украины назначил Наталью Новак временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

Гаджеты Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.