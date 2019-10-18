с чего всё началось

"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко. "Нафтогаз" запрашивает сумму в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

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Единоборства Дэна Уайт не видит смысла проводить бой Макгрегора с Эдгаром Президент UFC Дэна Уайт заявил, что он не будет организовывать бой двух бывших чемпионов организации — Конора Макгрегора и Фрэнки Эдгара.

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Единоборства Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).

Футбол Южная Корея пожаловалась на КНДР после отборочного матча ЧМ-2022 Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) осталась недовольна организацией северокорейской стороной отборочного матча ЧМ-2022, который проходил в Пхеньяне.

Общество На Украине сократилась численность населения За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек.

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