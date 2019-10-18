Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд

"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко. "Нафтогаз" запрашивает сумму в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Читать в источнике
Комментировать306

Подробнее о событии

В Госдуме посетовали на «скромность» нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

ФАН12:41

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на 11 миллиардов долларов

РИА Новости11:09

«Нафтогаз» назвал свой вариант получения импортного газа со скидкой

РБК10:40

Зачем «Нафтогаз» угрожает «Газпрому» иском на $11 млрд

Rambler News Service12:22

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

RT на русском10:37

«Нафтогаз» 1 ноября направит «Газпрому» исковые требования на $11 млрд

Интерфакс08:38

«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» 1 ноября иски на $11 млрд за прекращение транзита

ТАСС08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон

Вердикт шведского апелляционного суда по тяжбе Газпрома с «Нафтогазом» станет известен в конце ноября

КП - Северная Европа07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Здоровье

Травматологи Челябинска уволились из больницы

Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан вчера в 01:21
Происшествия

Руководство ОМВД «Дорогомилово» Москвы задержано за взятку

Начальник полиции и начальник отдела уголовного розыска были задержаны днем ранее при получении 3,5 млн рублей.
Известия 03:05
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК 10:44
Политика

Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране

Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Политика

В Киеве заявили о нехватке доказательств вины Порошенко

Для уголовного преследования бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко собрано недостаточно доказательств.
Lenta.ru 13:24
Общество

Михаил Пореченков скрывается от бандитов за полярным кругом

ИА InterMedia 15 октября в 10:22
Происшествия

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Происшествия

Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике

В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.
Московский Комсомолец 05:40
Армия и оружие

Российский военный спутник на орбите разделился на части

Российский космический аппарат «Космос-2535» в октябре разделился на части на орбите 10 июля ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» вывела «Космос-2535» на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Юга.ру вчера в 07:21
Общество

Посольство России ответило на шутку Японии об Олимпиаде на Курилах

Посольство России в Японии в пятницу, 18 октября, ответило на слова губернатора Токио Юрико Коикэ — она в шутку предложила организовать и провести часть Олимпийских игр 2020 года на южных Курильских островах.
Известия 04:39
Политика

Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
RT на русском 14:28
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета 14:25
Политика

Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс.
Lenta.ru 12:17
Футбол

Сульшер не видит проблем во встрече Погба с Зиданом

Спорт-Экспресс 08:33
Происшествия

В Каменске-Уральском прощаются с убитой Ксенией Каторгиной

В Каменске-Уральском прощаются с 27-летней Ксенией Каторгиной, убитой из-за ее машины Audi Q5, которую девушка хотела продать.
Znak.com 01:55
Финансы

Банк России допустил решительное снижение ключевой ставки

ЦБ РФ, обычно предпочитающий небольшие шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
BFM.ru 01:49
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Политика

Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР

В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line 16 октября в 01:40
Футбол

Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ

Телеканал 360° 14:33
Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru 08:14
Здоровье

Скворцова назвала долю отечественного оборудования в больницах РФ

Доля отечественного медицинского оборудования в российских больницах превышает 88%.
REGNUM 05:11
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая призналась, что уже неделю голодает

Артистка поговорила с ведущим шоу о голодовке и стройности, а также заявила о выходе нового фильма.
Дни24 02:54
Происшествия

В Пятигорске четыре квартиры пострадали в крупном пожаре

Четыре квартиры пострадали в крупном пожаре в Пятигорске, охватившем 800 "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
РИА Новости 14:41
Общество

Галицкий выступил на публике впервые за долгое время

Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
МонаВиста 12:57
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Политика

В России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о сдерживании Россией интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) звучит «довольно странно».
Lenta.ru 14:23
Хоккей

«Спартак» может обменять Даугавиньша в «Трактор» на Томаса

Как сообщает «Чемпионат», москвичи могут обменять 31-летнего хоккеиста в челябинский клуб на форварда Кристиана Томаса.
Sport24.ru 13:37
Космос

Впервые в истории космонавтики две женщины вышли в открытый космос

Первый в истории выход двух женщин-космонавтов в открытый космос должен был состояться еще в мае — выполнить его планировали Кристина Коч и Энн Маклейн.
Собака.ru 10:40
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 06:34
Гаджеты

Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность

Молодежный смартфон Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite с операционной системой Kirin 810 был замечен в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, пишет 18 октября информационный портал Ixbt.com.
Профиль 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное