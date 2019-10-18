с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации возможного прекращения транзита газа. Документы могут направить 1 ноября, сумма требований — $11 млрд, сообщил в Facebook руководитель украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд

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