с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации возможного прекращения транзита газа. Документы могут направить 1 ноября, сумма требований — $11 млрд, сообщил в Facebook руководитель украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд

Космос NASA: К Земле приближается астероид К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.

Общество В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.

Происшествия В центре Москвы загорелся ресторан В центре Москвы загорелся ресторан. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Здоровье Проблемы заболеваемости детей туберкулезом обсудили в Приморье 18 октября в Тихоокеанском государственном медицинском университете прошла научно-практическая конференция «Актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у детей в регионах с напряженной эпидемической ситуацией», сообщает PRIMPRESS.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.

Гаджеты Составили топ-10 самых быстрых смартфонов В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.

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Армия и оружие Стратегический бомбардировщик США провел «атаку» у берегов Крыма На страничке PlaneRadar в сети микроблогов Twitter появилась публикация, на которой видно, как два стратегических бомбардировщика вылетели с военной базы Фрэйрфорд и спустя 4 часа оказались над акваторией Черного моря неподалеку от республики Крым, где провели имитацию бомбардировки.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».